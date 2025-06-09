丁噹單身7年想戀愛了！　羞認「追求者爆量」：想當海王

▲丁噹「夜遊」台北小巨蛋加場慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

丁噹睽違10年將再度唱進台北小巨蛋，舉辦《夜遊A Night Tour》巡迴演唱會，11月15日首場開賣當日就完售，為回應歌迷熱烈的「加場」聲，日前宣布11月16日確定加場，今9日舉辦加場慶功記者會，談到今演藝圈大事，劉品言和連晨翔閃婚、懷孕，丁噹笑說自己不會走閃婚路線，也沒想過先有後婚，「我蠻喜歡自由的，至少要相處一陣子才會確定要結婚。」不過坦言現在很想談戀愛，「現在像一朵花，等待綻放。」

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▲▼丁噹「夜遊」將加場。（圖／記者周宸亘攝）



丁噹表示自己至少單身6、7年，以前的她，因為13歲父母就離異，讓她對愛情很沒有安全感，現在非常期待談戀愛，身邊也有不少追求者，「現在很享受跟不同男生約會這件事，難得可以當海王，以前是很I的人，現在全然打開自己，主動去認識朋友。」她坦言目前有心動的對象，不過還在等待對方主動，被問是否覺得對方速度太慢？她苦笑說：「當然會，但我也不能怎樣。」

對於另一半的條件，丁噹則說喜歡個性穩重、熱愛戶外運動以及有自己交友圈的人，「我們都要有很多朋友圈，不是只有彼此，我覺得愛情不是我的全部，要有空間感，不要總是鎖住彼此。」至於年齡？她原本笑說無極限，但先前朋友要介紹一個50歲的男生給她，卻被她打槍，聽聞18歲的小鮮肉，她也羞笑大喊：「我可能受不了。」最後才表示可接受20到50歲的男生。

而回憶2011年首次攻蛋《歌舞線上》演唱會，以華麗百老匯風格呈現，展現她能唱能舞的多變面向，第一次上台，就有很多舞蹈和走位要記，讓她備感壓力，在上台前，師兄五月天阿信給她穩定的力量，她說：「那時阿信牽著我上台，還沒上台就哭花了。」這次將帶著《夜遊》小巨蛋夜未眠演唱會四度攻蛋的她，率先透露將有環型的延伸舞台，希望能更近距離與歌迷互動，也預告已經在找嘉賓了。

