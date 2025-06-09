《鬼宮》結局收視破11%！金知妍暴雷：本來有更多鬼　放話第二季情牽陸星材

記者吳睿慈／綜合報導

南韓奇幻黑馬古裝劇《鬼宮》由陸星材、金知妍（苞娜）、金智勳主演，7日迎來震撼大結局，全國平均收視飆到11%，創下自身最高紀錄。主演陸星材特別開直播傳達感謝：「沒想到今天就是大結局了，真的很可惜，感謝所有觀眾對《鬼宮》的厚愛與關注。」金知妍也表示，「透過汝里這個角色，我成長了許多，也學到很多。」她更暴雷表示原先腳本有安排更多鬼怪，但為了劇情安排因此有刪減。

▲《鬼宮》金知妍暴雷「本來有更多鬼」。（圖／Hami Video提供）



金知妍飾演的巫女汝里在大結局中展現驅魔最後一舞，與陸星材飾演的惡神強鐵共同對抗八尺鬼。兩人共譜禁忌「人神虐戀」在最後一集揭曉，她為了守護強鐵決定獨自對抗八尺鬼，而趕來救她的強鐵則決定護愛犧牲自己，兩人含淚彼此相望的眼神彷彿訣別，網友看哭直呼：「這對CP太虐心了！」

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▲《鬼宮》結局收視破11%。（圖／Hami Video提供）



《鬼宮》結局看點精彩，金智勳在劇中挑戰高難度「一人分飾二角」，他飾演的正義君王李正遭八尺鬼附身，無縫切換溫柔護妻與黑化邪惡兩種人格，劇中，懷有身孕的中殿之死讓他痛心欲絕，情緒崩潰的演技逼哭無數觀眾，然而遭附身後卻成為厲鬼的劊子手，揮刀殺紅眼也不手軟，可怕眼神讓人不寒而慄，使得網友留言「看到他抱著中殿那幕我眼淚直接掉下來」、「根本金智勳主場秀」演技張力十足，成為劇迷心中最令人難忘的橋段之一。

▲網友敲碗陸星材、金知妍拍第二季再續前緣。（圖／Hami Video提供）



金知妍也提到原先在腳本時有安排很多鬼怪，但為了劇情安排因此有刪減，她感到可惜的同時，陸星材喊話請觀眾敲碗第二季，有機會可以看到這些鬼怪出現。《鬼宮》全集在Hami Video獨家播出。