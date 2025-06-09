李多慧抱病「整日頭暈」向粉絲致歉！　大讚台灣醫療：一天就好了

記者顧齊祐／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展已逾兩年，憑藉出眾外型與精湛舞技，在台灣累積不少粉絲。她平日透過社群平台分享工作與生活點滴，近日因感冒引發身體不適，讓粉絲相當擔憂。不過，她昨（8）日在社群媒體上向粉絲報平安，並以幽默方式回應大家的關心。

▲李多慧近日因感冒造成身體不適。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）



李多慧於7日在Threads平台發文，透露自己因感冒出現頭暈與頭痛的症狀，形容道「一整天都像坐在船上一樣頭暈頭痛」，並對未能展現平日的活力向粉絲致歉：「沒能像平常一樣展現明亮有活力的樣子真的很抱歉，大家也要小心不要感冒，我會趕快好起來再回來的。」貼文引發粉絲熱烈回應，紛紛叮囑她多休息並保重身體。

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▲李多慧因感冒未能好好表現，向粉絲致歉。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）



好消息是，李多慧昨（8）日更新動態，透露身體狀況已明顯改善。她開心寫道「大家！！！我回來啦」，並大讚台灣的醫療品質：「台灣醫院的藥真的超有用……只花了一天就讓我好多了。」她還笑說自己的聲音仍有些沙啞，「雖然聲音還有一點像男生（？）哈哈，謝謝大家的關心。」輕鬆的語氣讓粉絲們安心不少，留言區充滿祝福與鼓勵。

▲李多慧笑說自己的聲音沙啞，像是男生。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）



許多粉絲留言表示支持與關心「還是要多喝水多休息啦，藥只是輔助」、「一天太少了，建議還是多休息，粉絲會體諒的」、「西藥只是能緩解症狀，病剛好還是要讓身體多休息多喝水，穩定後再好好工作」、「會開玩笑，好很多了，不過還是多休息，好了再上班」。

▲李多慧大讚台灣的醫療品質。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）