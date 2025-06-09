直擊／舒華回家了！率團員i-dle抵達台灣　4人親切揮手甜笑融化攝影

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團i-dle日前剛推出新專輯《We Are》，她們9日來到台灣舉辦簽售會，台灣成員舒華與成員難得回到家鄉跑行程，雖只有4人到場，但她們親切地對攝影記者鏡頭打招呼，充滿活力的面貌相當圈粉。

▲i-dle稍早抵台。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）



舒華近來忙著在韓跑活動，瘦身有成的完美比例更是引起熱烈討論，她9日於i-dle成員們回到家鄉舉辦簽售會，4人在稍早抵台，隊長小娟最前面留著金短髮、展現非凡霸氣感，隊內大姐薇娟則是站在身旁並列，兩人親切揮手打招呼。

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▲▼i-dle稍早抵台，雖只有4人到場，但她們親切地對攝影記者鏡頭打招呼。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）



而舒華與Minnie則是站在後方，聽見攝影記者主動打招呼時，兩人也舉起手問候，就連最後坐上車時，4人也再度向鏡頭揮手，全程展現親民風範，接著才搭車離去。

i-dle此趟是為9日在台舉辦的簽售會而來，她們從(G)I-DLE團名正式改為i-dle後，第一次來到台灣與Neverland見面，只是簽售活動有限名額參加，粉絲想見偶像一面得先經過一陣報名與抽籤程序，考驗運氣與錢財實力。