29歲模特金鍾碩「與女友吵架後墜樓身亡」　親姊怒控「真正死因」：他被騙了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓模特兒金鍾碩（音譯，김종석）6日突然爆出死訊，死因為墜樓身亡，得年29歲。有關他的輕生原因各種謠言瘋傳，令家屬忍無可忍，9日對外澄清所有細節，強調他生前與女友爭吵「只是一般情侶間的小爭執」，真正讓他崩潰的是，他生前遭到詐欺，所有財產被騙光，才會選擇走上絕路。

▲29歲模特金鍾碩墜樓身亡，姊姊說明原委強調他生前沒有砸酒瓶的暴力行為。（圖／翻攝自金鍾碩IG）



金鍾碩的死因起初被臆測為與女友大吵，由於爭吵當下出現酒瓶玻璃碎掉的聲音，他遭疑出現暴力行為，甚至還疑似逃跑，待警方到場後勸情侶倆暫時分開回家，沒想到20分鐘後，他便從屋頂墜樓身亡。

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各種不利於金鍾碩的謠言瘋傳，使得家屬飽受痛苦，金鍾碩親姊於9日發出長文，希望可以導正視聽，內文裡表示，首先「醉酒後闖入女友家，拿著燒酒瓶鬧事並在警方到場後跳樓」的說法並非事實，當時金鍾碩與女友各自在不同的酒席聚會上，由於聯絡不上女友，他出於擔心才會和友人一起到女友家中，當時女友與其友人們在睡覺，他還跟其他人有說有笑地聊天。

▲金鍾碩走得突然，震驚許多粉絲。（圖／翻攝自金鍾碩IG）



在叫醒女友的過程中，兩人發生一般情侶間的小爭執，這過程中，友人認為兩人的爭執逐漸演變成激烈的口角，為了阻止兩人吵架，該名友人突然拿起燒酒瓶往地上砸，試圖讓他們停下動作，但就是該行為驚動了警方，姊姊強調「沒有人逃跑、也沒有人受傷」。

姊姊透露，真正壓垮金鍾碩的其實是他最近遭到最親密的友人詐欺，友人騙光了他所有財產，心情上相當低落，眾多因素使得他情緒很負面，遭到友人背叛又與女友吵架，雙重打擊之下才會一時想不開走上絕路。

▲金鍾碩是因遭好友背叛騙光錢，才會在雙重打擊下走上絕路。（圖／翻攝自IG）



姊姊不願金鍾碩遭到污名化，「現在已經針對惡意的留言採取報警處置，未來若還有造假的謠言將會增加提告，請對已逝故人停止所有的人身污辱與責難。」