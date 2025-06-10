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雙帥對決太有壓力？新戲上線倒數　玄彬笑曝：靠醇耀妍穩住顏值線

▲▼玄彬,韓國製造,保養,醇耀妍3,麗彤生醫,抗老。（圖／業者提供）

▲新劇飆戲挑戰大！玄彬被韓媒盛讚的「生涯代表作」上線倒數中，引起網友熱議！（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

2025年下半年強檔韓劇戰線正式展開！目前粉絲最期待、最敲碗的話題之作，正是由玄彬與鄭雨盛共同主演的原創犯罪驚悚劇集《韓國製造》。全劇故事聚焦於被財富與權力欲望吞噬的男人「冀兌」，以及信念堅定的正義檢察官「健榮」之間的激烈對決，兩人角色對立、針鋒相對，最終更捲入了一場足以改變命運的重大事件。劇情節奏緊湊、轉折強烈，演技派組合首度同台就擦出火花，被韓媒盛讚為「玄彬演藝生涯以來最具挑戰性的作品」！

▲▼玄彬,韓國製造,保養,醇耀妍3,麗彤生醫,抗老。（圖／業者提供）

▲玄彬挑戰心機角色，然而365度零死角的發光肌讓網友笑說，「歐巴顏值太高，我們可能只顧看臉忘了劇情！」

玄彬上工展現超敬業水準　每日保養哲學讓工作人員也超佩服

每每投入拍戲，玄彬總是展現超高敬業水準，據劇組透露，歐巴不只每日拍攝時數緊繃，無論是密集情緒戲還是高強度對手戲也從不鬆懈。為了維持最佳狀態，玄彬私下非常注重身體管理，除了規律作息與運動，也靠日常補充營養維持能量。他也大方分享，自己每天都會飲用一包來自台灣麗彤生醫研發的「醇耀妍3」保健飲品，作為穩定代謝與調節體質的關鍵。「和這麼棒的夥伴與劇組合作，怎麼能讓自己鬆懈？」他笑說，這已經是和刷牙一樣重要的日常儀式了！

▲▼玄彬,韓國製造,保養,醇耀妍3,麗彤生醫,抗老。（圖／業者提供）

▲玄彬不只敬業，每天維持的好氣色讓劇組工作人員也佩服！

年過40更重自律　每天一包醇耀妍3是關鍵

這幾年，玄彬除了從飲食與作息著手，也特別注重「調節體質」與「日常代謝維持」。他坦言，進入40歲後，體力變化比年輕時明顯，更要事先預防而不是事後補救。他多次提到，自己每天習慣來一包來自台灣麗彤生醫研發的保健補充品「醇耀妍3」，作為穩定氣色與調節能量的關鍵步驟。「這是我現在每天固定的習慣，就像洗臉刷牙一樣，身體有被照顧到，狀態自然不會差。」

▲▼玄彬,韓國製造,保養,醇耀妍3,麗彤生醫,抗老。（圖／業者提供）

▲駐顏有術的玄彬透露，只要選對保養品並且定期使用，身體有被照顧到，狀態自然就不會差！

抗老黃金組合加乘　玄彬「這樣喝」穩定膚況又穩住代謝

玄彬所代言的「醇耀妍3」是專為亞洲人設計的機能型飲品，融合多種天然植萃與營養精華，其中最關鍵的就是被稱為抗老黃金組合的白藜蘆醇與白皮杉醇，能增進清除自由基、延緩老化進程，能從根本抗氧化、維持好氣色！紅石榴、野櫻莓、百香果、沙棘果、葡萄籽等天然植萃，也是抗老界的守門員，提供高效抗氧化力、幫助肌膚修護與提亮膚色。透白薏仁精華與玄米神經醯胺等成分，再從體內幫你補光，讓膚況穩定透亮。簡單來說就是主打內外兼顧的360度修護力，幫使用者把氣色、代謝、膚況一次搞定，因此尤其適合像玄彬這樣忙碌奔波的藝人，以及工作節奏緊繃、飲食難以均衡的一般上班族。

聊到拍戲壓力，玄彬笑說，「對戲時壓力真的很大，不能輸啊！尤其皮膚、氣色如果出了問題，自信心也會連帶下降。」因此，現在無論是日常休息或趕戲、跑宣傳，他都堅持每天補充醇耀妍3，有時還會加在氣泡水中飲用，清爽酸甜的口感也成為他紓壓的小確幸。

▲▼玄彬,韓國製造,保養,醇耀妍3,麗彤生醫,抗老。（圖／業者提供）

▲玄彬坦言與欣賞的夥伴合作，壓力一定不小，「所以我堅持每天補充醇耀妍3，讓膚況維持在最好狀態！」

粉絲一起入坑！醇耀妍3成上班族新日常

據品牌方透露，自玄彬擔任代言人以來，醇耀妍3在韓國與台灣市場銷售穩定成長，深受注重保養的男女消費者喜愛。不少上班族與生活步調緊湊者也分享親身體驗，表示每日一包醇耀妍3真的有效改善精神疲憊、膚色暗沉等問題。無論女生想抗老、男生想穩定代謝、調整體質，或是平日工作忙到沒時間好好保養，這包就很可以加進日常！從早起第一包開始，和玄彬一起開啟你的「修護抗氧模式」！

醇耀妍：https://www.dv-go.com/page/beautyshine3.0

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玄彬韓國製造保養醇耀妍3麗彤生醫抗老

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