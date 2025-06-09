李怡貞回應千億富商獵豔名單！「現在是哪招？」揭正宮小三現況　

記者陳芊秀／綜合報導

樂天啦啦隊女神Dora（洪葳）9日被週刊爆料涉入富商和正宮婚姻，甚至懷孕後墮胎，報導提及富商包養案更牽涉包括職棒、職籃等17位啦啦隊女孩。最早在節目爆料啦啦隊小三的律師李怡貞9日發文：「現在是哪招？」

▲樂天Dora遭指介入富商婚姻，律師李怡貞（左）發文回應爆料中的獵豔名單。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《鏡週刊》報導，熟知訴訟過程的相關人士表示，這起富商包養案件涉及一長串獵豔名單，並點名職棒各隊的啦啦隊女孩琳妲、嘎琳、崔荷潾、丘薆、沐妍、畇二、Yuri、柔一、林襄、李芷霖、謝凱蒂、瑟七、莎莎，還有職籃的啦啦隊員草莓、廖幼齒、梓梓、乖姐等多人，曾是正宮的蒐證對象。加上傳聞中的富商提及是大統集團第三代接班人吳冠威，身價高達千億，全球量販巨頭好市多（Costco）更砸下312億元，從台灣合資的大統集團買下其持有的45%股權，財力驚人。有關緋聞爆料，吳冠威掛電話沒有回應。

有關爆料挖出更多內幕，李怡貞9日透過社群網站發文：「是說，關於啦啦隊富商獵豔名單以及報導中之照片，我也是第一次看到，我比你們更狀況外，現在是哪招？」她表示不會證實任何人跟法律文件，並透露「正宮與富商都各自安好，小三現在對正宮而言只是笑話一則而已」。

▲李怡貞發文。（圖／翻攝自臉書）