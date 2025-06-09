黑嘉嘉親手「一刀剪掉及腰10年長髮」！　暖捐出助人獲讚：很有愛

記者張筱涵／綜合報導

有「千年一遇美女棋士」封號的黑嘉嘉，8日更新影片，親手剪去自己留了十多年的招牌長髮。更令人感動的是，她將剪下的長髮捐贈給台灣癌症基金會，以實際行動支持癌友製作假髮，展現十足暖心正能量。

▲黑嘉嘉親手剪下留了10幾年的長髮。（圖／翻攝自Instagram／jiajia94526）



黑嘉嘉透過社群平台分享在髮廊剪髮的過程與前後對比照，只見她手持剪刀，親自將原本及腰的長髮剪到肩下，並注視著手中剪下的髮絲，神情溫柔又帶點羞澀。她在貼文中寫道：「拍了一部新戲，換了全新的自己，雖然頭髮再長就有，但要告別10幾年的長髮，還是有一點點捨不得，那就讓這件事更有意義吧，台灣癌症基金會。」

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▲黑嘉嘉頭髮長度的前後對比。（圖／翻攝自Instagram／jiajia94526）



貼文曝光後，立刻引發大批粉絲熱烈迴響，紛紛留言表示「感謝您的愛心捐贈健康美麗的秀髮」、「嘉嘉好有愛呀⋯⋯可愛的嘉嘉」、「哇！超長！好在還可以拿去做有意義的事」、「嘉嘉老師做了最棒的示範！新髮型好可愛」。

▲黑嘉嘉將剪下來的頭髮捐出去。（圖／翻攝自Instagram／jiajia94526）