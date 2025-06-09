Dora約會千億富商照曝光！獵豔名單扯出17位啦啦隊女孩…男方財力狂

▲Dora捲入富商小三風波，至今仍神隱，未出席啦啦隊公開活動。（圖／翻攝自dodo.ra_h IG）

圖文／鏡週刊

樂天啦啦隊員Dora（洪葳）被疑涉入富商和正宮婚姻，甚至懷孕後墮胎，還在富商家中曬內褲挑釁，掀起軒然大波後，她隨即神隱多日。據法院裁定書顯示，被告和原告，竟和大統集團董事吳冠威及他的妻子李謙謙同名同姓，而本刊得到更勁爆的消息，除了被影射的Dora之外，這件被正宮委託的律師所爆出的富商包養案，更牽涉包括職棒、職籃等17位啦啦隊女孩，都在訴訟過程中被翻出討論。

此小三疑雲的起因，是有律師在節目《11點熱吵店》中爆料，指控樂天啦啦隊成員介入已婚富商婚姻，線索包括「長髮、身高160公分以下、形象甜美、曾與林襄同框、上過節目」，苗頭全指向Dora（洪葳）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Dora（中）在琳妲（右）的網路節目自曝初夜早在國三就發生。（圖／翻攝自溫泉蛋YouTube）

富商獵豔 現身職籃賽

從司法院裁判書系統中顯示，一份由同一律師擔任訴訟代理人的民事判決內容顯示，原告李謙謙向吳冠威與洪一凡提出損害賠償，並求償新台幣3千萬元。而網友也大感好奇，是否Dora改過名字？

▲法院裁定書中，原告索賠3000萬元，其中洪一凡被網友疑是Dora。（圖／翻攝自司法院官網）

而據熟知訴訟過程的相關人士指出，此案牽涉的獵豔名單竟有一長串，包含職棒各隊的啦啦隊員琳妲、嘎琳、崔荷潾、丘薆、沐妍、畇二、Yuri、柔一、林襄、李芷霖、謝凱蒂、瑟七、莎莎，還有職籃的啦啦隊員草莓、廖幼齒、梓梓、乖姐等多人，據悉都曾是正宮的蒐證對象。

▲吳冠威和Dora吃火鍋被民眾偷拍。（圖／翻攝自Dcard）

不過，本刊早在數月前，就曾收到爆料信件，其中有多張Dora參與大立百貨週年慶活動照片，當時吳冠威也現身剪綵，以及貌似吳冠威的男子在職籃高雄鋼鐵人比賽時前往觀賽，但視線都專注在場上賣力熱舞的Dora身上。

▲疑似吳冠威和Dora（紅圈）的人在彩券行被拍到一起購物。（圖／讀者提供）



大統小開 身價上千億

和法院裁定書同名同姓的吳冠威，今年40多歲，是大統集團第三代接班人，包括大新百貨、大統百貨與大立百貨合計超過3千坪的土地，以及高雄市澄清湖風景區的麥當勞、鳳山區千坪面積的停車場等，都是大統吳家持有的土地，身價高達千億元。

▲吳冠威（藍領帶者）和李謙謙（中）結婚多年，過去常一同出席精品活動。（圖／大立精品提供）

2022年全球量販巨頭好市多（Costco）更砸了312億元，從台灣合資夥伴大統集團手中買下其持有的45％股權！

吳冠威和太太李謙謙，過去曾共同主持多場品牌活動，但近年鮮少再看到兩人一同現身，據多年前曾接觸過夫妻倆的相關人士指出，當時就感覺兩人貌合神離，而本刊致電吳冠威想詢問相關事宜，經表明身分後，吳冠威隨即掛上電話。

▲樂天啦啦隊的女孩最近負面新聞不斷。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）





更多鏡週刊報導

攜家帶眷愛台灣／獨家！韓國啦啦隊怕輸嫩妹 直擊南珉貞在台做醫美

攜家帶眷愛台灣／韓籍啦啦隊女神全台跑透透 帶父母朝聖「黃仁勳蚵仔煎」