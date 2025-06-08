人氣戀綜又出事！女參賽者插隊「施暴狂打男子6巴掌」　發酒瘋飆罵音檔曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛實境秀《我是solo》（나는 솔로）邀請素人上節目尋找真愛，開播以來錄製許多季，並促成多對良緣。然而，過去也有不少嘉賓鬧出負面爭議，一名女嘉賓貞淑（정숙）曾被爆料賣假貨，如今又扯上刑事案件，她2024年10月3日在大邱與陌生男子發生爭執，竟賞了對方多達6個巴掌，她的態度惡劣、不知悔改，讓男子氣到提告並向電視台爆料，事件才因此曝光。

▲《我是solo》貞淑對一名陌生男子施暴。（圖／翻攝自JTBC）



女嘉賓貞淑（정숙）曾在2022年出演《我是solo》第10季，近日卻爆出她對路人動手的刑事案件，一名男子10月3日在大邱準備搭計程車時，後方一對喝醉的男女插隊打算上車，男子表示「是我先攔到的，請你們搭後面的車」，沒想到，貞淑還沒開口、一巴掌就先打下去，接著又是一陣狂打，共賞了男子6巴掌。

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▲▼《我是solo》女參賽者貞淑發酒瘋飆罵的錄音檔曝光。（圖／翻攝自JTBC）



男子無故遭打馬上報警，待警方到場時，貞淑破口大罵飆三字經：「錄音啊，xxx，你試試看啊，你錄音我就提告。」警方請她鎮定，但她態度惡劣，最終遭到被害男子提告。然而，在雙方進行和解的過程中，貞淑依舊不知悔改，口出惡言表示：「頂多就是付個韓幣100萬（台幣約2.5萬元）罰金，付錢不就得了。」

▲貞淑態度惡劣引起韓網撻伐。（圖／翻攝自JTBC）

沒想到，貞淑後來態度反覆，又打電話致歉：「是我酒喝太多了，看完CCTV影片後，連我自己都覺得很抱歉，我是第一次這樣，我不知道我會那樣打人。」但男子堅持提告、絕不和解，後來得知貞淑曾出演戀綜向電視台爆料，事件因而曝光。