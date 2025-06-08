160位台港天王天后為他而唱！　新人歌手「超狂背景」曝光

▲ 馬天佑新歌邀請藝人好友翻唱。（圖／Fame Glory 提供）



記者翁子涵／台北報導

香港音樂新人馬天佑曾為張惠妹、蕭亞軒、周杰倫、 TWINS等大咖做造型，近來推出專輯《nude》，出動人脈發起粵語新歌〈我們什麼都不是〉Crossover合作翻唱計畫，一口氣號召台灣與香港演藝圈及樂壇共160位代表性人物為自己這首主打歌接力翻唱並拍攝短影音宣傳，台灣有林宥嘉、羅志祥、孫盛希、倪安東、閻奕格等人。

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▲ 馬天佑推出新專輯。（圖／Fame Glory 提供）



而香港部分更是星光熠熠，邀到佘詩曼、蔡卓妍、梁漢文、陳曉東、蘇永康、盧巧音、李治廷、鍾舒祺等人，為了這個百位明星翻唱計畫，馬天佑足足花了兩個多月的時間去籌備及拍攝，儘管耗費許多金錢精力，但馬天佑甘之如飴，「不去衡量金錢，也沒去算花了多少，只希望台灣的朋友可以聽到我的音樂！」

翻唱名單中最讓馬天佑驚喜的莫過於請到自己偶像林宥嘉格隔空翻唱，他開心表示：「我真的非常喜歡林宥嘉，光是想到要把自己的音樂傳給他聽，我在傳音檔及簡訊的前兩天竟然緊張連續失眠，在發訊息前還先祈禱了一下，最後決定鼓起勇氣去問他，沒想到他竟然馬上答應！ 他還直接把錄音檔用WhatsApp傳給我，當下收到真的感動快哭出來！之前林宥嘉就有唱過粵語歌，這次為了我翻唱自己的主打歌，真心非常感謝！」

此外，這次還找到大咖天后佘詩曼來為他跨刀，翻唱的歌曲及影片一出掀起全網轟動，更引起許多歌迷迴響，馬天佑表示：「她是我非常敬重的前輩，而且為了拍我這個影片也花了功夫去練唱，超級敬業！她的翻唱影片一出，我走到哪被大家稱讚說我的主打歌好聽，宣傳效應真的太強，連我出門的時候，我家樓下的保安人員都跑來稱讚，真的非常感謝她！」而為了新歌宣傳用盡「友情卡」，馬天佑笑說自己「人情欠很大」，被問到如何還人情？他表示：「這些朋友們以後有什麼需要我的地方，我一定馬上會出現！」

