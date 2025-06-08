女星李尚雅結婚前夕突道歉　「感到抱歉與羞愧⋯」背後原因曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓音樂劇演員李尚雅（이상아）擁有迷人的招牌酒窩，她8日即將結婚，卻突大婚前夕於IG發文致歉，與粉絲分享心情「就像謊言般的時間到來了，在準備這麼大事情的過程中，收到很多人的愛意與應援，很感謝。」下一秒卻突然道歉表示，本想一一親自聯絡，但人數實在太多，若有招待不周之處，請友人見諒。

▲李尚雅8日嫁給圈外人。（圖／翻攝自李尚雅IG）



李尚雅8日將與圈外人結婚，她2月時親自公開喜訊表示「長久以來我們一起分享喜怒哀樂，我正在最棒的人生另一半準備婚禮」，同時公開一張笑得幸福的單人婚紗照，她穿著白色緞面禮服，露出美背與優雅的肩膀線條。

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▲▼女星李尚雅結婚前夕突發文道歉。（圖／翻攝自李尚雅IG）



只是，婚禮倒數6日，她2日突然在IG致歉表示「雖然我很想親自向所有人傳達結婚的消息，但因為這是久違的聯繫，心中感到抱歉與羞愧，結果有很多人沒能及時聯絡上。如果因此讓您感到不舒服，還請多多包涵，若您願意主動聯繫我，我一定會懷著感激的心誠摯地向您問候！」

擔心自己的禮數不到位，於是在IG公開致歉，李尚雅同時提醒：「那我們週日見。」邀請各方好友到場祝賀。文章公開後，大批粉絲湧入IG祝福「好美」、「婚紗照很漂亮」。