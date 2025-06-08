消失3年9個月爆引退！　學霸男星突PO文「司法考試合格」日網驚呆

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星岡田龍太郎因參加時尚雜誌舉辦的「JUNON超級男孩」選秀大賽奪下亞軍，從此踏入演藝圈，並曾演出《假面騎士Zero-One》，成為《假面騎士》系列男星之一。他入行時就是早稻田大學法學部的學霸，不過走紅之際卻突然消失螢光幕，一度被揣測要引退，近日突然更新社群動態，宣布：「我司法考試合格了！」

▲日本男星岡田龍太郎演《假面騎士》打開知名度，近年消失螢光幕更傳引退。（圖／翻攝自IG）

岡田龍太郎曾參加實境節目，當時外型神似山下智久引發日網討論。而他原本活躍戲劇演出，但自從2021年9月5日以來，就沒有更新社群動態，消失螢光幕前，雖然《假面騎士》播出時還出現他配音的角色，但不知道是不是存檔，更一度瘋傳已經引退演藝圈，但網友從經紀公司官網還有演員介紹推測，本人應該沒有引退。

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▲消失3年9個月，岡田龍太郎突發文：「司法考試合格了。」（圖／翻攝自X）

消失至今3年9個月，岡田龍太郎8日一早發文，「報告，我令和6年度司法考試合格了」。這則貼文引發日網驚呼，粉絲湧入留言「能懂司法的假面騎士實在是最強」、「看到你平安無事真的很安心！並且恭喜你」、「恭喜！！這是幾年來的首次推文啊」。