不只韋禮安！　林俊傑大巨蛋「大咖天團也來了」全場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王林俊傑7日在台北大巨蛋開唱，台下眾星雲集，還驚見天團動力火車，JJ開心cue兩人一起現場合唱，尤秋興笑說：「大家好，因為很緊張所以準備了歌詞，你是要唱哪首歌，我都可以。」JJ幽默回：「但我不可以！」隨後雙方合唱了一小段動力火車的經典歌〈我不知道〉。

▲林俊傑曾擔任過動力火車演唱會嘉賓。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

動力火車2年前在台北小巨蛋開唱時，曾邀JJ擔任嘉賓，JJ當時表示自己是動力火車的粉絲，能夠合唱是真的圓夢。這次JJ在大巨蛋開唱，動力火車也在台下力挺，JJ許願想唱〈你不知道〉，尤秋興忍不住糾正他「是〈我不知道〉」，讓全場歌迷大笑。這段夢幻合作演出結束後，JJ直呼：「謝謝，不好意思在沒有準備的情況下丟了一個這樣的（合作）。」但表示很開心能夠圓夢演出。

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此次JJ也特別設計驚喜彩蛋橋段，特地訂製了一台「FINAL LAP造型鋼琴車」環繞整個內場，希望拉進和觀眾的距離；在鋼琴前奏響起〈記得〉時，JJ出現在一座「超跑」的移動式舞台上，並彈著鋼琴緩緩現身，這台「超跑」，也隨著JJ唱〈她說〉、〈可惜沒如果〉的過程中，一路環場大巨蛋，近距離與二、三樓的歌迷們揮手打招呼，笑說：「好久不見台北的大家，要更近距離看看大家的樣子！」