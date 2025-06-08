ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

人氣戀綜男遭逮捕！
「最頂奶精奶茶」網曝名單
男星就醫「被診斷患絕症」結局神反轉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

金鍾碩 成瀬花奈 范瑋琪 小甜甜 饅頭媽 炎明熹 李茂珍 愷樂

不只韋禮安！　林俊傑大巨蛋「大咖天團也來了」全場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王林俊傑7日在台北大巨蛋開唱，台下眾星雲集，還驚見天團動力火車，JJ開心cue兩人一起現場合唱，尤秋興笑說：「大家好，因為很緊張所以準備了歌詞，你是要唱哪首歌，我都可以。」JJ幽默回：「但我不可以！」隨後雙方合唱了一小段動力火車的經典歌〈我不知道〉。

▲▼0422 動力火車《全球人壽 都是因為愛 台北安可場》-動力火車,林俊傑。（圖／記者黃克翔攝）

▲林俊傑曾擔任過動力火車演唱會嘉賓。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

動力火車2年前在台北小巨蛋開唱時，曾邀JJ擔任嘉賓，JJ當時表示自己是動力火車的粉絲，能夠合唱是真的圓夢。這次JJ在大巨蛋開唱，動力火車也在台下力挺，JJ許願想唱〈你不知道〉，尤秋興忍不住糾正他「是〈我不知道〉」，讓全場歌迷大笑。這段夢幻合作演出結束後，JJ直呼：「謝謝，不好意思在沒有準備的情況下丟了一個這樣的（合作）。」但表示很開心能夠圓夢演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次JJ也特別設計驚喜彩蛋橋段，特地訂製了一台「FINAL LAP造型鋼琴車」環繞整個內場，希望拉進和觀眾的距離；在鋼琴前奏響起〈記得〉時，JJ出現在一座「超跑」的移動式舞台上，並彈著鋼琴緩緩現身，這台「超跑」，也隨著JJ唱〈她說〉、〈可惜沒如果〉的過程中，一路環場大巨蛋，近距離與二、三樓的歌迷們揮手打招呼，笑說：「好久不見台北的大家，要更近距離看看大家的樣子！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！下台突被告知：堂主叫妳留下 失控畫面曝

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！下台突被告知：堂主叫妳留下 失控畫面曝

11小時前

彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！　關鍵人物現身上台

彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！　關鍵人物現身上台

2小時前

不是周杰倫！　林俊傑大巨蛋首日嘉賓竟是他：一直以來的心願

不是周杰倫！　林俊傑大巨蛋首日嘉賓竟是他：一直以來的心願

3小時前

不只韋禮安！　林俊傑大巨蛋「大咖天團也來了」全場暴動

不只韋禮安！　林俊傑大巨蛋「大咖天團也來了」全場暴動

1小時前

女歌手驚爆罹患乳癌！　身份曝光...竟是嘉義名店老闆娘

女歌手驚爆罹患乳癌！　身份曝光...竟是嘉義名店老闆娘

6/6 14:56

29歲模特金鍾碩「與她大吵20分後墜樓」死因曝光　家屬慟：將公開警方錄音檔

29歲模特金鍾碩「與她大吵20分後墜樓」死因曝光　家屬慟：將公開警方錄音檔

9小時前

花蓮爆「住宿比台北貴」引發業者怒火　飯店千金張齡予揭國旅悲慘內幕

花蓮爆「住宿比台北貴」引發業者怒火　飯店千金張齡予揭國旅悲慘內幕

2小時前

威力彩飆10億！4生肖財運旺　TOP1「喝黃色飲料」吸大量財氣

威力彩飆10億！4生肖財運旺　TOP1「喝黃色飲料」吸大量財氣

4小時前

成龍新片砸13億慘仆街！2天才賣26萬　創下主演最低票房紀錄

成龍新片砸13億慘仆街！2天才賣26萬　創下主演最低票房紀錄

3小時前

敖犬迪士尼爆氣嗆妻「公主病」！　首揭婚姻危機：氣到說死在這沒差

敖犬迪士尼爆氣嗆妻「公主病」！　首揭婚姻危機：氣到說死在這沒差

2小時前

南韓史上最惡劣淫魔！「裝瓦斯抄表員」性侵184女　他怒轟：不是人

南韓史上最惡劣淫魔！「裝瓦斯抄表員」性侵184女　他怒轟：不是人

8小時前

才剛成為3寶爸媽一個月　金曲歌王不捨曝愛妻「罹乳癌第二期」

才剛成為3寶爸媽一個月　金曲歌王不捨曝愛妻「罹乳癌第二期」

3小時前

熱門影音

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來
彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...
瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD

瘦子「你後面有車」成迷因　大淵笑：會推出一些商品XD
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！
吳彥祖現身Stray Kids演唱會！　陪11歲愛女追星…一臉淡定XD

吳彥祖現身Stray Kids演唱會！　陪11歲愛女追星…一臉淡定XD
范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪哭

范瑋琪哭

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

范瑋琪踢館《歌手》下台爆哭：值了　被陸網酸「走音＋聲音抖」慘遭淘汰！

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

林志穎觀摩林俊傑大巨蛋演唱會　許願回家開唱：如果還有人要看的話...

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

瘦子開心「你後面有車」成迷因　大淵笑：要常在有車的地方XD

Energy新歌編舞「變費玉清、陽帆XD」　坤達指導牛奶演戲：再一個！

Energy新歌編舞「變費玉清、陽帆XD」　坤達指導牛奶演戲：再一個！

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰　開場就飆〈回味〉〈舊夢〉「X，好難唱」

陳芳語爆情變鼓手男友：我還不知道　被下封口令「再給我一個月」

陳芳語爆情變鼓手男友：我還不知道　被下封口令「再給我一個月」

徐若瑄抗癌成功「每半年定期追蹤」　工作仍忙碌..心態轉變：把心慢下來

徐若瑄抗癌成功「每半年定期追蹤」　工作仍忙碌..心態轉變：把心慢下來

SOMI來台寵粉！直接簽名專輯　去行天宮許願⋯已喝5杯珍奶了

SOMI來台寵粉！直接簽名專輯　去行天宮許願⋯已喝5杯珍奶了

Jessi二度道歉「請原諒我，我錯了」　遭嗆「吃藥去死」崩潰：拜託停止

Jessi二度道歉「請原諒我，我錯了」　遭嗆「吃藥去死」崩潰：拜託停止

看更多

【扛不住了】柴：難以抵擋肉肉的誘惑R～

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前10

HYBE第二個出櫃女偶像！　Megan直播無預警脫口認「我是雙性戀」

1小時前40

不只韋禮安！　林俊傑大巨蛋「大咖天團也來了」全場暴動

1小時前20

《拜六禮拜》丁寧為揣摩角色狂看水電工影片　自招戲外不擅DIY

1小時前46

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬YTR水準」

1小時前22

玉兔懷二胎3個月「三度大缺氧」！　吐孕期心聲：倍感煎熬

1小時前30

泰勒絲懶甩分手合約流言！攜NFL男友現身婚禮　「從頭到尾黏踢踢」閃瞎全場

2小時前22

不滿蕭雅全惡行被稱性騷擾！　受害女導再發聲控「是強制猥褻」

2小時前21

花蓮爆「住宿比台北貴」引發業者怒火　飯店千金張齡予揭國旅悲慘內幕

2小時前23

敖犬迪士尼爆氣嗆妻「公主病」！　首揭婚姻危機：氣到說死在這沒差

2小時前126

彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！　關鍵人物現身上台

讀者迴響

熱門新聞

  1. 連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！下台突被告知：堂主叫妳留下 失控畫面曝
    11小時前6825
  2. 彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！　關鍵人物現身上台
    2小時前226
  3. 不是周杰倫！　林俊傑大巨蛋首日嘉賓竟是他：一直以來的心願
    3小時前202
  4. 不只韋禮安！　林俊傑大巨蛋「大咖天團也來了」全場暴動
    1小時前6
  5. 女歌手驚爆罹患乳癌！　身份曝光...竟是嘉義名店老闆娘
    6/6 14:56142
  6. 29歲模特金鍾碩「與她大吵20分後墜樓」死因曝光　家屬慟：將公開警方錄音檔
    9小時前227
  7. 花蓮爆「住宿比台北貴」引發業者怒火　飯店千金張齡予揭國旅悲慘內幕
    2小時前4
  8. 威力彩飆10億！4生肖財運旺　TOP1「喝黃色飲料」吸大量財氣
    4小時前1616
  9. 成龍新片砸13億慘仆街！2天才賣26萬　創下主演最低票房紀錄
    3小時前2410
  10. 敖犬迪士尼爆氣嗆妻「公主病」！　首揭婚姻危機：氣到說死在這沒差
    2小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合