HYBE第二個出櫃女偶像！　Megan直播無預警脫口認「我是雙性戀」

記者劉宛欣／綜合報導

國際女團「KATSEYE」由南韓娛樂龍頭之一的HYBE與美國唱片公司Geffen合作推出，先前印度裔美籍成員LARA宣告出櫃，表示早在8歲時就意識到性向，成為HYBE旗下第一位公開同志身份的藝人，繼Lara之後，團內的另一名美籍華裔成員Megan，也在日前公開承認自己是「雙性戀」，一出櫃馬上就引發討論。

▲KATSEYE是HYBE旗下主打歐美市場的國際女團。（圖／翻攝自KATSEYE官方Instagram）

Megan在6日與隊友Lara進行的直播中，突然脫口說道：「我要出櫃了，我是雙性戀（I'm coming out. I'm bisexual）。」語氣堅定，毫不避諱。消息一出，立刻在粉絲群中和社群上掀起討論，此舉讓KATSEYE成為首個擁有兩名公開出櫃成員的現役女團。

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▲Megan成為隊內第二個出櫃的成員。（圖／翻攝自KATSEYE官方Instagram）

此前，Lara於今（2025）年3月，在粉絲社群Weverse坦白自己是同性戀，當時她表示：「這是我的一部分，我一點也不感到羞愧，反而為自己感到驕傲。非常感謝支持我的粉絲。」

KATSEYE是由HYBE與Geffen Records聯手打造的全球6人女團，透過2023年選秀節目《Debut: Dream Academy》誕生。成員包括來自美國的Daniella、Lara、Megan，來自瑞士的Manon，來自菲律賓的Sophia，以及唯一的韓籍成員Yoonchae。