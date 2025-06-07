玉兔懷二胎3個月「三度大缺氧」！　吐孕期心聲：倍感煎熬

記者蔡宜芳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）在2022年和導演Howard結婚，同年底生下兒子姆姆。她於5月底驚喜宣布懷有二寶，7日也在社群吐露孕期心聲，坦言才懷胎三個多月，就歷經了三次大缺氧的狀況，「無論是生理或者是心理，都倍感煎熬。」

▲玉兔在5月底公開懷有二寶的消息。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔表示，自己在宣布懷上第二胎的消息後，大部分的人都會和她說「恭喜」，不過，也不是所有人都是單純的道賀，有人反而說「妳好勇敢」，讓她有感而發，因為再次踏上懷孕這條路，對她來說，確實是一場身心極大的挑戰。

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玉兔坦言，其實原本早有計劃，希望在兒子姆姆滿1歲後就準備懷第二胎，但一直遲遲沒有勇氣，直到今年，她才下定決心迎接新生命。然而懷孕短短三個多月，她卻已經歷三次嚴重缺氧的情況，「無法站立，視線變黑變模糊」，身體發出的警訊讓她倍感壓力，「無論是生理或者是心理，都倍感煎熬。訴說的這些事，我想只有當過媽媽的人才能了解吧……」

▲玉兔坦言懷二胎期間身體狀況相當多。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

此前，玉兔便曾透露自己懷第二胎吃足苦頭，前期不斷出血、身體疼痛、體重下降，甚至接受安胎治療，後來身體狀況才逐漸穩定。她也透露，是兒子某天突然說「妹妹在肚子裡」，隔天驗孕才發現二胎真的來報到，直說兒子根本是「神預感」。