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彭佳慧撞場林俊傑開唱「罕見飆粗口」！　拼出道最大尺度：可以外露

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后彭佳慧今晚四度在台北小巨蛋開唱，恰巧與在大巨蛋開唱的林俊傑撞場，她笑說，當初才決定要公布開唱訊息，林俊傑竟搶先她一周宣布大巨蛋演唱會，「靠X！我要怎麼跟林俊傑比拼？後來我選擇相信你們，你們也要相信自己好不好！」

▲▼ 彭佳慧 2025「一路這樣愛過來」演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲彭佳慧今晚四度攻蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

彭佳慧「一路這樣愛過來」演唱會7日於台北小巨蛋舉辦，她見到現場滿滿的觀眾，開心表示：「謝謝大家在6月7日的晚上，沒有選擇林俊傑、選擇彭佳慧，掌聲不要斷，為自己的選擇鼓勵，我覺得你們很棒、很會聽，謝謝大家。」

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彭佳慧身穿「雪白積雨（淚）雲裙裝」，配戴水鑽頭飾，雪白短裙秀出一雙修長美腿，站在高台上以新歌〈總有一首歌會提醒我愛你〉作為開場，她笑說：「這個衣服讓我有一種，在坐月子的時候，穿著塑身衣的感覺，很緊，要提氣的時候不容易。」她也自曝是她舞台上有史以來最短的服裝。

▲▼ 彭佳慧 2025「一路這樣愛過來」演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 彭佳慧破尺度穿上超短裙，露出一雙修長美腿。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 彭佳慧 2025「一路這樣愛過來」演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

她還搞笑提醒觀眾：「要麻煩前五排的朋友，拍照時請你們找好角度，不要做成長輩圖傳在LINE群組，拜託拜託！因為這個角度，我們有特別為了前幾排的朋友，做了可以外露的、漂亮的安全褲，拍到其實也沒關係，可以外露只是角度不是那麼好看。」自嘲：「我在唱歌時，喜歡開八字，我不可能合起來的啦，合起來我沒辦法唱，好不好。」笑翻全場。

緊接著經典情歌連發，帶來〈舊夢〉、〈聽說愛情回來過〉、〈愛到無路可退〉、〈回味〉，展現鐵肺歌后的神級超強唱功，以溫暖且動人的歌聲，療癒全場萬名歌迷。

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彭佳慧

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