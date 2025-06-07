陳為民自爆「有上億的資產」　遺憾80元滷肉飯吃不下去

記者葉文正／台北報導

在演藝圈有「鬼王」封號的男星陳為民，去年推出網路節目《為民也有約》，今天挑戰首創沉浸式Live 鬼故事《山海 夜行誌》，在西門町和粉絲面對面說鬼故事。陳為民自豪講鬼故事對他而言已是牢不可破彷彿存在DNA裡，還說：「我在鬼故事界已經擁有上億的資產」！

▲陳為民出席活動。（圖／讀者提供）



陳為民說，這種「沉浸式Live」是第一次接觸，主辦單位還要他「不要太嗨、活動進行要像告別式」，他說不能嗨對於一個老藝人來講很難，感概自己對於新媒體領域，還在學習摸索，還透露本來主辦方還想辦在小巨蛋，誓言要讓他變成全世界第一個在小巨蛋開鬼故事專場的藝人，讓他也是開了眼界。

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▲陳為民可以花上百萬元改車。（圖／讀者提供）

陳為民2002年與前妻離婚，單身超過10年，他曾說自己對「女色失去興趣」，且無熱情追求。今問及感情，他說沒女友，「我太窮了，我沒辦法接受AA制，我覺得妳跟我在一起，當然就是我付錢」。他說可花100萬買車，再花150萬改車，眉頭也不皺一下，但聽到滷肉飯80元卻花不下去。平均每個月花10萬在玩車。