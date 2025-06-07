成龍新片砸13億慘仆街！2天才賣26萬　創下主演最低票房紀錄

記者蕭采薇／綜合報導

71歲武打巨星成龍（Jackie Chan）踢到鐵板！他演出好萊塢動作片《小子難纏：空手道傳奇》（The Karate Kid: Legends）耗資約13億台幣（4500萬美金），票房卻和第一集相去甚遠，甚至故鄉香港的民眾也不買單，短短2天票房僅進帳6.9萬港幣（約26萬台幣）。

▲成龍（左）新片《小子難纏：空手道傳奇》，恐創下他主演的電影在香港的最低票房紀錄。（圖／索尼提供）



2010年由成龍和威爾史密斯的兒子賈登史密斯主演的《功夫夢》，在全球狂掃3.6億美元（約107億台幣）票房，但15年後神話未能延續，據港媒報導，首日票房還有4.75萬港幣（約18萬台幣），第二天直接腰斬到2.1萬港幣（約8萬台幣）。

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業界人士預估，《功夫夢2》在香港最終票房可能連100萬港幣（約380萬台幣）都不到，很有可能創下成龍主演電影在香港的最低票房紀錄。不只香港慘淡，連成龍積極經營的中國市場，預售票房只有約42萬人民幣（約174萬台幣），熱度完全不是好萊塢大片、功夫巨星的層級。

▲《小子難纏：空手道傳奇》王班飾演李峰，接受不同的的武術風格訓練。（圖／索尼提供）

《小子難纏：空手道傳奇》同時也在台灣上映，但片商似乎主力也沒放在這部電影，幾乎沒有宣傳。不過目前全球票房已累積5274萬美元（約台幣15億8千萬），至少也算是超過拍攝成本價了，但若加上宣發費用，至少得達到26億台幣的票房，才不致於賠本。