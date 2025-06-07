爆紅《瘋狂獨角獸》女主是台泰混血！葉芷妤從小追台劇　IG狂吸200萬粉

記者蕭采薇／台北－曼谷連線報導

泰劇《瘋狂獨角獸》改編自真實故事，靈感取自快遞公司Flash Express的創立故事，在Netflix上線後立刻在全球爆紅。其中女主角葉芷妤劇中講了一口流利中文，口音對台灣觀眾也非常熟悉。其實她本身就是台泰混血，雖然在泰國出生長大，但面對台灣記者，訪問時都能使用中文，溝通完全沒有障礙。

▲《瘋狂獨角獸》女主角葉芷妤是台泰混血，說得一口流利的中文。（圖／Netflix提供）

葉芷妤（Jane）過去在泰娛數一數二的大公司「GMMTV」待了8年，曾參演《Med in Love》、《青蔥媽媽》、《特長生》、《愛超越天際》及《天使在身邊》等電視劇，同時也是女子團體SIZZY的成員之一。

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▲葉芷妤曾是泰國大型娛樂公司「GMMTV」旗下藝人，也是女子團體SIZZY的成員之一。（圖／翻攝自IG）

然而GMMTV雖然是泰國的大型經紀公司，但藝人多，常令粉絲感覺對藝人的資源分配不均。葉芷妤也在去年底約滿後，告別舊東家成為自由藝人，沒想到就遇到這部大爆戲劇，未來星途更令人期待。

▲《瘋狂獨角獸》上線後，葉芷妤連口紅色號都成為話題。（圖／Netflix提供）



台泰混血的葉芷妤對台劇很熟悉，透露小時候很愛看《流星花園》、《終極一班》、 《下一站幸福》，她笑說：「最近還在飛機上看了電影《青春18×2 通往有你的旅程》，哭得很慘呢。」而她在影集上線後，連口紅色號都成了網友討論話題，IG目前也有超過200萬粉絲追蹤，成為新一代的泰劇女神。

▲葉芷妤IG已有超過200萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG）