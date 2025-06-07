陳芳語爆情變血肉果汁機鼓手　首露面回應...認了被下封口令！

記者蔡琛儀／台北報導

即將在7月推出新專輯的陳芳語，今（7日）現身泳裝品牌活動，她因去年發文寫單身，因此被傳和血肉果汁機鼓手彥文疑似情變，今陳芳語被問及此事沒有否認也沒有承認，苦笑說：「今天我以自己為主，因舞每次講到感情，爸媽看完新聞都說覺得很可怕，所以要我在適合的時候，講適合的事情。」坦言被家人下封口令，表示之後自己的場子會再說明。

▲▼陳芳語與彥文屢傳情變。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自Instagram／lekimberleyy）

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雖然對於感情現況沒有多說，但陳芳語表示，很歡迎跟大家交朋友，若有新消息會再分享，也透露最近很多情感及情緒，都會透過新歌訴說，像是浪漫的愛、失戀的愛以及親情的愛，像是之前3個毛孩子接連離世，讓她傷心不已，有段時間都在整理自己的情緒，並對自己展開靈魂拷問。

陳芳語坦言，現在還是很想談戀愛，至於擇偶條件，她笑說要有才華，同時要發自內心愛自己，「多愛自己才能去愛別人，這是我今年學到的，我一直往這個方向努力。」現在她家中養了超過20隻毛小孩，但對於生小孩，她直言：「現在地球很多很難過的事情，我害怕帶生命進來這個世界，但我很愛小孩，現階段會害怕。」

▲▼陳芳語對感情現況三緘其口。（圖／記者林敬旻攝）

此外，頑童MJ116先前推出新歌〈無袂煞〉，瘦子的歌詞唱到「Ozi 他只勾二嫂」，讓網友瘋猜是在影射ØZI和吳卓源過從甚密，而陳芳語和吳卓源這對昔日閨蜜已經情淡，被問及有無聽〈無袂煞〉，她尷尬說有聽到，也有看到Threads上網友的熱議，但決定不加入戰局，笑祝頑童MJ116：「恭喜前輩、恭喜頑童發專輯，我也要發專輯了，希望能幫我加油一下，我壓力真的很大！」