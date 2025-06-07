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南韓史上最惡劣淫魔！「裝瓦斯抄表員」性侵184女　他怒轟：不是人

記者劉宛欣／綜合報導

南韓節目《環環相扣的老故事》日前深入報導了1999年起，南韓頭號強暴犯李重久的案件，受兇手李重久荼毒的受害者多達184人，震驚全國。起初為一名20多歲女性遭到偽裝成煤氣抄表員的李重久性侵勒索，此後大田地區每月都發生類似案件，受害者年齡分布從十幾歲到四十多歲。主持人Narsha對此哽咽表示「如果發生在我身上，我會嚇得魂飛魄散」，姜丹尼爾則氣得直呼「好想吐，根本不是人」。

▲《環環相扣的老故事》深入報導南韓史上最嚴重的性侵犯李重九事件。（圖／翻攝自SBS）

▲《環環相扣的老故事》深入報導南韓史上最嚴重的性侵犯李重久事件。（圖／翻攝自SBS）

節目內容指出，李重久的犯罪模式膽大、狡猾，不僅會在同一地點對多名受害者下手，甚至能在短短一個半小時內轉移至另一地區繼續犯案。他還曾打電話聯繫受害者的朋友，對其實施相同的犯罪行為。當年因此連環事件，大田陷入混亂，警方一度難以鎖定嫌犯，由於李重久行動迅速且極為謹慎，幾乎不留任何指紋，受害者的描述也不一致，讓警方難以製作出嫌犯合成照片。所幸最終透過分析全國收費站的監視器，發現一輛超速行駛的跑車，成功追蹤到兇手行蹤，在網咖內將其逮捕。

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▲《環環相扣的老故事》深入報導南韓史上最嚴重的性侵犯李重九事件。（圖／翻攝自SBS）

▲《環環相扣的老故事》深入報導南韓史上最嚴重的性侵犯李重九事件。（圖／翻攝自SBS）

▲Narsha、姜丹尼爾紛紛對案情內幕表達憤怒。（圖／翻攝自SBS）

出乎意料的是，李重久的外表平凡無奇，而且還育有兒女，甚至是足球俱樂部成員。專家指出，李重久由於在日常生活中，無法滿足強大控制慾，才會透過犯罪滿足心理，他將犯罪視為「勝利」，勒索來的金錢則是「戰利品」。案件性質惡劣且受害者眾多，南韓法院將其定性為史上最嚴重的性犯罪，判處他無期徒刑。

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李重九Narsha姜丹尼爾

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