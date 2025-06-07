最萌昭和夫妻檔！芳根京子拍完《宛如粼光夫婦日和》想來台灣點名滷肉飯

記者吳睿慈／綜合報導

由芳根京子與本田響矢主演的昭和愛情喜劇《宛如粼光夫婦日和》，兩人在戲裡展現十足的羞澀緊張感，讓許多觀眾看得甜滋滋之外，受訪時透露對台灣與美食的期待，芳根京子更許願：「希望拍完這部戲以後可以來台灣吃美食！」

▲《宛如粼光夫婦日和》開播後受到許多粉絲喜愛。（圖／friDay影音提供）



芳根此次連續兩季主演日劇，坦言雖然沒有經驗，內心難免緊張與不安，但仍希望能以最佳狀態全力以赴到最後。她表示拍攝現場氣氛融洽，「每天工作都很開心」。她過去曾穿過幾次婚紗，這次首度挑戰日式婚服，還特別畫了大紅唇笑喊「自己也不太習慣」。她也提到，與本田的第一次見面正是拍攝結婚戲的當下，「根據角色設定，才見面就要結婚，這樣反而更貼近角色，希望不要忘記當下那份緊張感。」

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本田則說，在現今日本多穿西式禮服的情況下，這次穿上傳統婚服拍婚紗照，當下立刻進入角色，「既緊張又期待」。他也推薦觀眾一邊追劇一邊感受這段嶄新的昭和戀愛故事。

▲芳根京子拍完《宛如粼光夫婦日和》想來台灣旅遊點名滷肉飯。（圖／friDay影音提供）



談到台灣，芳根笑說：「春天的時候和爸媽聊到想不想去哪裡吃美食，結果就提到了台灣。拍完這部戲應該能成行，很期待，也想去街道上走走。」本田則說雖然沒去過，但很想吃滷肉飯、小籠包等當地特色料理，「講一講就餓了！」

官方Instagram日前也釋出一組「江端夫婦」於劇情的日本除夕夜所拍攝的花絮照，兩人正坐拍攝的端莊姿勢與頭上頂著橘子的俏皮模樣引發討論，讓粉絲們留言「什麼啊這對夫妻太可愛了吧」、「每週看他們都覺得心暖暖」、「拜託這部劇一直拍下去」等，讓劇中這對新婚夫妻再度掀起話題。《宛如粼光夫婦日和》於friDay影音每週五獨家同期跟播。