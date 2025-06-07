理想混蛋首度攻蛋「1分鐘全秒殺」　宣布加場…還無預警曝驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

人氣夯團理想混蛋日前宣布將在11月1日首度攻蛋開唱，門票今（7日）中午一開賣就締造1分鐘秒殺完售紀錄，立刻掀起大批歌迷網上求票潮，主辦單位討論後即刻決定宣告加場，將於11月2日加場演出，門票在6月14日下午1點於KKTIX全面啟售。

▲理想混蛋宣布小巨蛋加場 。（圖／何樂音樂提供）

理想混蛋再度展現高人氣與票房買氣，攻蛋處男秀吸引萬名粉絲前來朝聖，如今又是秒殺再加場，雞丁沈浸其中喜悅：「理想混蛋加小混蛋、小巨蛋加小巨蛋，有種蛋蛋的幸福。」可沛更耍起順口溜：「秒殺一時爽，加場一直爽！」阿哲則計畫為自己慶功加菜：「歡天喜地，晚餐再加一顆蛋！」建廷迫不及待用演出炸翻現場：「小巨蛋第二天的屋頂也該準備好被掀翻了！」為回饋所有樂迷的行動支持，理想混蛋也趁勢宣布即將推出全新單曲〈萬事大吉〉，送給大家。

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有趣的是，4位團員為了備戰台北小巨蛋這長時間、高強度的演出內容，各自持續加強體能鍛鍊，何樂音樂為4人各自獻上專屬御守作為祝福，總愛笑稱自己是 「顏值擔當」的阿哲，收到的是「搶手」御守，期許要在舞台上繼續魅力、帥氣放電，成為樂迷心中的搶手貨；可沛則是要面對這馬拉松式、持續打鼓的表演，獻上「強手」御守，象徵手指靈活、雙手要有力。

▲理想混蛋趁勢宣布推出新單曲。（圖／何樂音樂提供）

雞丁完美歌聲詮釋感動粉絲，但面對這高壓利演出，祝福主唱「強聲」護嗓；建廷私下熱愛健身，這次更被團員力拱「賣肉」為粉絲謀福利，送上「強身」御守叮囑他積極鍛鍊肌 肉要讓大家好看，在滿滿祝福中一步步邁向攻蛋之路。