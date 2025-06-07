歐陽娜娜罕見脫了！解放「超小件泳衣」背後只有一條線 身材全看光

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娜娜近年轉往大陸發展演藝事業，沒想到平常穿衣保守的她，最近前往三亞工作的時候，罕見大尺度解放超小件泳衣，宛如轉大人的舉動吸引大批粉絲按讚！

▲▼歐陽娜娜罕見脫到剩泳衣。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）



[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到歐陽娜娜放下一頭及腰長捲髮，旁邊別上一朵白花。她上半身單穿棕白相間的泳衣，相當映襯白皙膚色之外，還辣露渾圓半球，轉身背後只有一條線，整片光滑美背全都露。

▲▼歐陽娜娜大尺度解放泳衣。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）



歐陽娜娜下半身則搭配一件高腰長褲，上面點綴著花卉圖案，與比基尼泳衣形成對比，既保留了性感，又增添了一份優雅，渾身散發出小女人氣息。

▲歐陽娜娜辣露美背。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜工作室）



事實上，歐陽娜娜維持身材的背後付出了不少心力，她分享過一道「花椰菜飯」減肥餐，將花椰菜被剁碎後，再加入鮭魚及其他調味炒熟，100公克熱量只有25大卡，是白飯183卡的7分之1，加上花椰菜富含蘿蔔硫素、維他命C，可以防老化又提高免疫、改善血脂等等，是相當健康的減肥食材。