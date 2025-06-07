《終極》女星懷孕5個月了！掀衣首PO「超明顯孕肚照」2字疑洩胎兒性別

記者潘慧中／綜合報導

五熊（蔡頤榛）2005年因演出《終極》系列打開知名度，2020年結婚5年後，2月終於傳出懷孕的好消息。更令粉絲驚喜的是，她6日首度PO出明顯孕肚照啦，「我兒22週」，似乎洩漏懷的是男寶寶。

▲五熊懷孕5個多月了。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



從Instagram限時動態中，可以看到五熊放下一頭長髮，大方撩起白色細肩帶背心，露出懷孕5個多月的孕肚，下半身搭配橘白條紋服飾，散發青春活力氣息。

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▲五熊2月證實懷孕時，孕肚還不明顯。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



此外，五熊似乎還悄悄曝光了孕婦寫真。只見她穿著條紋上衣，解開下半部分的鈕扣，隱約露出孕肚；老公則是身穿印有特殊圖騰的襯衫，一手摟著她的腰，互動相當甜蜜。

▲五熊最近似乎和老公拍攝了孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



事實上，五熊當初懷孕7週就和粉絲分享好消息，「我每一天都在感受身體的變化～每天都想躺平」，更不用說產檢時聽到寶寶的心跳聲，「感覺好奇妙～」，字裡行間都能感受到她即將成為新手媽媽的喜悅。