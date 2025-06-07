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范瑋琪慘遭《歌手》淘汰　網看不下去揭內幕「原本拒絕」：她是救場

記者蔡琛儀／綜合報導

范瑋琪昨（6日）首度挑戰大陸節目《歌手2025》，帶來自己的經典歌曲〈最初的夢想〉，全程不修音、全開麥直播演唱，但最後范瑋琪卻拿下第八名，也是最後一名，挑戰失敗慘遭淘汰。比賽結束後，她回到下榻飯店，立刻替今起要參加大陸高考的考生錄影加油打氣。

▲▼范瑋琪。（圖／翻攝范瑋琪微博）

▲范瑋琪為大陸高考考生加油。（圖／翻攝范瑋琪微博）

范瑋琪在微博發文，祝大陸高考的學子們不要緊張，「感謝有那麽多朋友願意聽我唱歌，剛剛范范在台上確實有點緊張，會繼續好好加油」。她也提到作為母親，希望自己的孩子面對人生重要階段，能夠不要緊張、盡自己最大努力去完成，「堅持最初的夢想，你就是最棒的。」

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昨晚節目播出後，有網友爆料，其實范范這次來參加補位是非常臨時來救場的，原本她一開始就拒絕當首發，「她當時的理由是她覺得自己狀態很差，還需要調整。她說今年她失去了好姐妹，過去的兩年也失去了很多的家人，她很誠懇的和節目組派去溝通的工作人員說，她不確定大家還願不願意聽她唱歌，她甚至都不敢去奢求是否還有人喜歡她。」

▲▼范瑋琪。（圖／翻攝范瑋琪微博）

▲范瑋琪參加《歌手2025》內幕曝光。（圖／翻攝范瑋琪微博）

後來范范在大陸陸續開了幾場演唱會，「她感受到了愛，感受到了去看她演唱會的人的愛，她想找回自己。所以她來了，而且得知節目排期是高考，她和節目組商量將準備的歌曲從啓程換成了最初的夢想，只為給高考生們加油。」更透露昨晚范瑋琪特地為工作人員準備從台灣帶來的禮物，「而且非常親切，見到每個人都是笑臉。」

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