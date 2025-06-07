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專訪／Elkie一氧化碳中毒送醫「有聲音叫我別起來」　子瑜返台擔心：還好嗎

記者吳睿慈／專訪

「逆襲女神」Elkie（莊錠欣）過去在實境節目《炸裂吧！女孩》從2票爬升到442票成為冠軍，正能量獲得粉絲喜愛，而她也經常透過歌曲為歌迷加油打氣，傳遞更多正面影響力。只是，她5月底因家中熱水器設置不當一氧化碳中毒送醫，現身體狀況雖已恢復，但回想起當下仍心有戚戚焉，她坦言「有個聲音叫我別起來，會突然覺得好累好累」，所幸她後來醒來第二次求救，而她的好友子瑜一看到貼文就給予關心，心繫閨蜜的安危。

▲▼莊錠欣Elkie新歌專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲Elkie日前一氧化碳中毒，子瑜與子瑜媽看到貼文時緊忙關心她的狀況。（圖／記者周宸亘攝）

Elkie於5月出意外一氧化碳中毒送醫，由於寫歌需要安靜的環境，她在家裡不太會開窗、時常忘記通風的重要性，沒想到熱水器一氧化碳外洩，足足在室內待了2天，起初她以為自己只是低血糖，「因爲我平常起床，就很經常低血糖、會暈，我和美奈都以為是不是沒吃東西所以很暈」，後來進廁所後直接暈倒，醒來第一次睡了過去，直到第二次才向室友求救又暈了過去，美奈緊急打救護車救命。

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「朋友都說『妳差點就沒了』，我才發現原來真的有可能會醒不過來。」Elkie在鬼門關前走一趟，命大的她事後才慢半拍開始感到驚恐，但她對於生死看得淡定：「但也沒辦法就是意外，讓自己不要後悔就好。」話鋒一轉，她開玩笑表示：「之前有一個高人，他就跟我說『妳沒有那麼容易死去』！」出院之後有去拜拜保平安，媽媽也買了許多昂貴補藥給她，目前健康狀態一切都良好。

▲▼莊錠欣Elkie新歌專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲Elkie一氧化碳中毒當下，坦言有個聲音叫她「別起來」。（圖／記者周宸亘攝）

Elkie過去是韓國女團CLC出道，一氧化碳意外中毒的新聞傳回韓網，她頗難為情苦笑：「我有看到，很多韓國朋友有來問我。」閨蜜子瑜則是在IG貼文公開後，第一時間傳訊息給她關心「還好嗎？」就連子瑜媽都緊急詢問她的狀況，前陣子子瑜返台為媽媽慶生，當時也有不斷關心她，Elkie笑喊：「那個時候她們也是很擔心。」

▲▼莊錠欣Elkie新歌專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲Elkie享受於忙碌的工作步調，但也不忘陪伴家人。（圖／記者周宸亘攝）

Elkie現在台、港兩地居住，偶爾還會飛到韓國、新加坡、馬來西亞等地工作，她彷彿拼命三郎，工作與生活已經完美融合，她反而享受於忙碌的現況，自虧「四海為家」，非常習慣當空中飛人，雖然工作繁忙，但她對於家人的陪伴從沒少過，「我陪他們很多，現在住台北我爸、媽很開心，因為很近，比起以前在韓國、很難自由飛，現在在台北反而很近」，她隨時想飛就飛。

▲Elkie新歌希望獻給畢業生雨還在追夢的人。（圖／記者周宸亘攝）

▲Elkie新歌希望獻給畢業生與在追夢的人。（圖／記者周宸亘攝）

新歌〈青春是部未完的片〉送給畢業生以及還在追夢的人，Elkie寫這首歌時也有深深感觸，追夢永遠沒有結束，築夢的過程她也不曾後悔，她正面回答：「我覺得一切都是最好的安排，可能在別人的眼中會覺得你不後悔嗎？但我覺得沒有什麼後不後悔，而且這都是一個過程。」就算去到韓國當偶像歷經成長痛，讓她再選擇一次，同樣會踏上一樣的道路。

歌曲〈青春是部未完的片〉她希望是鼓勵還有陪伴，在學生畢業之際、感到迷惘之際，「我覺得陪伴也很重要，它是一種力量」，盼望給予歌迷跨出一步的勇氣。歌曲6日已在YouTube上架。

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Elkie子瑜

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