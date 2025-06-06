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惹毛經紀公司被冷凍1年！　香港小天后終於「宣告將復出」吐心聲

記者劉宛欣／綜合報導

香港樂壇小天后炎明熹自2024年6月因續約問題遭「冷凍」後，工作行程大幅縮減，至今已將1年，沉寂將一年後，最近終於傳出復出消息，自從被公司雪藏後，她已許久未在大型公開場合露面，連各大音樂頒獎典禮也缺席，讓不少歌迷心急如焚。不過，炎明熹始終未與粉絲斷聯，持續透過社群平台分享生活點滴，人氣依舊居高不下。

▲炎明熹透過影片向粉絲表達思念。（圖／翻攝自炎明熹微博）

▲炎明熹被冷凍一年，終於準備復出。（圖／翻攝自炎明熹微博）

近日，炎明熹親自在YouTube頻道向粉絲報平安，不僅透露復出計畫，也感性表示「非常想念大家」，讓一眾支持者感動又期待。根據港媒報導，炎明熹的新專輯陣容堅強，找來實力派歌手李克勤擔任監製，並邀請周耀輝、陳少琪等資深填詞人參與製作，可說是誠意十足。她也頻頻分享自拍與練習生活，種種舉動皆透露出全面復工的信號。

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▲炎明熹透過影片向粉絲表達思念。（圖／翻攝自炎明熹微博）

▲炎明熹透過影片向粉絲表達思念。（圖／翻攝自炎明熹微博）

此前，去年11月底，炎明熹曾透過微博與Instagram曬出一張在山坡上悠閒「躺平」的照片，配文寫下：「好想躺平，我哭死，救救我救救我救救我救救我。如果大家要這樣的話，請小心！」搞笑又誠實的語氣讓粉絲忍俊不禁，也可看出她雖然遭雪藏，卻仍願意保持正面積極的心態，不少人認為這也是她人氣居高不下的原因。

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炎明熹

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