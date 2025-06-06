金馬名導蕭雅全爆性騷醜聞！女導控遭摸腿掀衣舔胸　台北電影節急撤換評審

記者蕭采薇／台北報導

曾以電影《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演的蕭雅全，原本近期將擔任第27屆台北電影節電影正發生「電影造型提案工作坊」提案評審，沒想到6日爆出性騷擾事件。而台北電影節快刀閃亂麻，也回應將撤換蕭雅全的評審工作。

▲蕭雅全曾以《老狐狸》，獲得第26屆「台北電影獎」最佳導演。（圖／記者李毓康攝）

曾執導《范保德》、《老狐狸》等電影的名導蕭雅全，6日被導演陳蔚爾在臉書發文指控自2016年起，長期對她性暗示、言語騷擾及身體侵犯。文中雖未指名道姓，但給出了「第60屆金馬獎最佳導演得主」、《老狐狸》導演等描述，可推測為蕭雅全。

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陳蔚爾指出，蕭雅全多次在她單身時期，利用權勢與信任騷擾她，一次是以幫她按摩為由摸腿，另一次則是在她試圖抵抗時，仍被對方執意侵犯。而在2019年，兩人在微醺狀態下閒聊，對方突然出手，掀開她的衣服並舔胸部。

陳蔚爾表示，過去因對電影的熱愛選擇隱忍，但如今決定站出來，為受害者發聲「從這一刻開始，我不再是受害者，而是倖存者。」

▲蕭雅全曾以《老狐狸》獲得金馬獎最佳導演。（圖／攝影中心攝）

蕭雅全最近將擔任第27屆台北電影節「電影正發生」其中的「電影造型提案工作坊」提案評審，甚至今年「電影造型提案工作坊」正好就是以電影《老狐狸》的劇本、場景圖為造型設計素材。

對於指控，對此，《ETtoday星光雲》致電蕭雅全詢問，並未接聽。而台北電影節也回應將撤換評審，「『電影正發生：造型提案工作坊』原訂評審蕭雅全導演將有所異動，接替人選安排中，其他活動如期舉行，不受影響。」