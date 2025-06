曾午餐藏抽屜偷吃！跳水王子Tom Daley8金句　獻給每個被誤解卻仍選擇發光的人

▲曾把午餐藏進抽屜裡偷吃!跳水王子Tom Daley的8金句,獻給每個被誤解卻仍選擇發光的人 。(圖/翻攝IG@tomdaley)

記者王威智/綜合報導

你能想像嗎?這位奧運金牌得主、同志之光、暖爸代表的跳水王子Tom Daley,曾經也是在學校角落默默吞忍眼淚的「被排擠的小孩」。

2025年最新紀錄片《Tom Daley: 1.6 Seconds》,細膩描繪他如何用1.6秒的跳水極限時光,濃縮一段長達20年的成長與突破。從14歲登上北京奧運舞台,到2024年在巴黎奧運奪銀後退役,Daley不僅奮戰體壇,更在性別、家庭與霸凌陰影中,找到活出自我的勇氣。以下8句Tom Daley的金句,句句寫實、句句有光,獻給每一個被低估、被不理解、但仍願意努力成為「自己」的你。

1.「我當時甚至覺得,承認被欺負,是一種羞恥。」

I didn’t even know how to admit I was being bullied—I thought it made me weak.

Daley在《1.6秒》中坦承,曾在校園中因跳水、氣質與外型遭受極端霸凌。同學辱罵他、威脅他,讓他每天提心吊膽。他說:「那時候最痛的,不是被說話,是覺得自己『好像真的不該存在』。」

2.「如果你覺得與眾不同,那你正走在對的路上。」

If people laugh at you for being different, be proud to stand out.

面對他人的標籤與霸凌,Daley選擇不再否定自己。他說:「我不能改變他人的眼光,但我能決定,自己的價值不必被他們定義。」

3.「不是因為我完美,而是因為我不再假裝。」

I don’t need to be perfect—I just need to be real.

2013年,他在YouTube出櫃,坦率承認自己正在和男生交往。那是他的自由宣言,也讓他成為無數LGBTQ+青年的燈塔。他說:「我不再演一個大家期待的模樣。」

4.「成功從來不是直線,而是迴旋上升的勇氣。」

The path to success is full of twists—and that’s what makes it beautiful.

15歲奪得世界冠軍、失誤與傷病交替、父親病逝、體態壓力纏身,Daley坦言:「我曾經一度崩潰。不是因為輸了比賽,而是我再也不快樂了。」

5.「當他們說我要瘦回2008年,我不是更健康了,我只是更恨自己了。」

They told me to get back to my 2008 weight—I started hating my body.

2011年,他被英國跳水高層要求「瘦回北京奧運的樣子」,卻因此陷入進食失調、羞恥與自我價值崩壞的深淵。他說:「那一刻,我知道,我不是機器。我是一個人。」

6.「我不是只有一個身分,我是丈夫,是爸爸,是朋友,也是自己。」

I’m not just one thing—I’m a husband, a dad, a friend, and above all, I’m myself.

在經歷傷痛、婚姻與成為父親的歷程後,Daley找回屬於自己的人生定義:「我不再只為金牌跳水,我也為家庭、為愛、為真實的自己而活。」

7.「1.6秒的空中,是我最自由的時候。」

In that 1.6 seconds of flight—I feel free.

跳水時騰空翻轉的1.6秒,是他與痛苦告別、與自我對話的時光。他說,那不只是運動,更是療癒:「那是我唯一能控制自己命運的地方。」

8.「傷痕沒有消失,但它們提醒我:我是贏過過去的自己。」

The scars never disappeared, but they remind me—I’ve beaten the version of me who once felt broken.

那些過去的霸凌、恐懼、自我懷疑並沒有消失,它們成為Tom Daley生命中的紋理。如今的他不再逃避,而是選擇面對、分享、擁抱。他說:「這些故事,也許能成為其他人的勇氣。」