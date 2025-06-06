曾午餐藏抽屜偷吃！跳水王子Tom Daley8金句　獻給每個被誤解卻仍選擇發光的人

▲曾把午餐藏進抽屜裡偷吃！跳水王子Tom Daley的8金句，獻給每個被誤解卻仍選擇發光的人 。（圖／翻攝IG@tomdaley）

記者王威智／綜合報導

你能想像嗎？這位奧運金牌得主、同志之光、暖爸代表的跳水王子Tom Daley，曾經也是在學校角落默默吞忍眼淚的「被排擠的小孩」。

2025年最新紀錄片《Tom Daley: 1.6 Seconds》，細膩描繪他如何用1.6秒的跳水極限時光，濃縮一段長達20年的成長與突破。從14歲登上北京奧運舞台，到2024年在巴黎奧運奪銀後退役，Daley不僅奮戰體壇，更在性別、家庭與霸凌陰影中，找到活出自我的勇氣。以下8句Tom Daley的金句，句句寫實、句句有光，獻給每一個被低估、被不理解、但仍願意努力成為「自己」的你。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.「我當時甚至覺得，承認被欺負，是一種羞恥。」

I didn’t even know how to admit I was being bullied—I thought it made me weak.

Daley在《1.6秒》中坦承，曾在校園中因跳水、氣質與外型遭受極端霸凌。同學辱罵他、威脅他，讓他每天提心吊膽。他說：「那時候最痛的，不是被說話，是覺得自己『好像真的不該存在』。」

2.「如果你覺得與眾不同，那你正走在對的路上。」

If people laugh at you for being different, be proud to stand out.

面對他人的標籤與霸凌，Daley選擇不再否定自己。他說：「我不能改變他人的眼光，但我能決定，自己的價值不必被他們定義。」

3.「不是因為我完美，而是因為我不再假裝。」

I don’t need to be perfect—I just need to be real.

2013年，他在YouTube出櫃，坦率承認自己正在和男生交往。那是他的自由宣言，也讓他成為無數LGBTQ+青年的燈塔。他說：「我不再演一個大家期待的模樣。」

4.「成功從來不是直線，而是迴旋上升的勇氣。」

The path to success is full of twists—and that’s what makes it beautiful.

15歲奪得世界冠軍、失誤與傷病交替、父親病逝、體態壓力纏身，Daley坦言：「我曾經一度崩潰。不是因為輸了比賽，而是我再也不快樂了。」

5.「當他們說我要瘦回2008年，我不是更健康了，我只是更恨自己了。」

They told me to get back to my 2008 weight—I started hating my body.

2011年，他被英國跳水高層要求「瘦回北京奧運的樣子」，卻因此陷入進食失調、羞恥與自我價值崩壞的深淵。他說：「那一刻，我知道，我不是機器。我是一個人。」

6.「我不是只有一個身分，我是丈夫，是爸爸，是朋友，也是自己。」

I’m not just one thing—I’m a husband, a dad, a friend, and above all, I’m myself.

在經歷傷痛、婚姻與成為父親的歷程後，Daley找回屬於自己的人生定義：「我不再只為金牌跳水，我也為家庭、為愛、為真實的自己而活。」

7.「1.6秒的空中，是我最自由的時候。」

In that 1.6 seconds of flight—I feel free.

跳水時騰空翻轉的1.6秒，是他與痛苦告別、與自我對話的時光。他說，那不只是運動，更是療癒：「那是我唯一能控制自己命運的地方。」

8.「傷痕沒有消失，但它們提醒我：我是贏過過去的自己。」

The scars never disappeared, but they remind me—I’ve beaten the version of me who once felt broken.

那些過去的霸凌、恐懼、自我懷疑並沒有消失，它們成為Tom Daley生命中的紋理。如今的他不再逃避，而是選擇面對、分享、擁抱。他說：「這些故事，也許能成為其他人的勇氣。」