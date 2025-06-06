瘦子「你後面有車」爆紅嗨喊：是我的願望　官宣確定「會出擋泥板」

記者蔡琛儀／台北報導

天團頑童MJ116睽違六年即將發行全新專輯《OGS》，並將在七月首度挑戰連唱四場台北小巨蛋演唱會，今（6日）他們合體出席電台活動。瘦子前陣子在IG直播與大淵連線，驚喊：「後面有車！」沒想到意外爆紅成了網路迷因，瘦子笑說：「沒有想到會造成熱潮，但可以成為迷因，其實也是我心裡一個小小的願望。」

▲頑童MJ116 睽違六年即將發行全新專輯《OGS》。（圖／記者黃克翔攝）

瘦子被網友大讚對團員很有愛，大淵也表示，現在走在路上，都會關注自己後面有沒有車，更預告將推出一些與此相關的周邊商品，「是認真的，像是擋泥板，只能從我這邊買才是正版。」

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頑童7月19、20、26及27日將在台北小巨蛋開唱，門票將於明天開賣，首次挑戰開4場演唱會的他們，也坦言有票房壓力，雖然先前的環島快閃活動場場擠爆，但擔心歌迷只想看免費的，更打趣如果小巨蛋4場沒賣完，「沒賣完就不辦了，生氣了！」

▲頑童MJ116將首度挑戰小巨蛋連唱四場。（圖／記者黃克翔攝）

至於演出籌備進度，瘦子表示大概1.5%，大淵則從10%倒退到0.5%，籌備進度取決於明天開票狀況，小春則笑說是2%，瘦子更說：「如果明天賣不好，籌備太多認真就輸了。」不過售票系統上其實已經預留18、25日的檔期，瘦子解釋，因為租場地搭台因素本來就有多租時間，但如果真的賣得好，就有機會往前加場，「希望加到大家都看到為止，加到時間用完。」

至於有無嘉賓？大淵開玩笑說：「問了，但沒有人要來。」隨後澄清其實是沒有問，演唱會屆時應該沒有嘉賓，但師兄張震嶽等人應該會來看。而瘦子則對於之前環島活動，看到粉絲頂著高溫或是淋雨還來見他們，「就覺得很不好意思，但我心裡又很爽，矛盾的心情。

▲頑童MJ116 。（圖／記者黃克翔攝）