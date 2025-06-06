愛莉莎莎杜拜買房遭警告！網爆「屋況超慘」　她親回：不可能為流量賠錢

記者張筱涵／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎近日常分享在杜拜買房的經歷。而Dcard上有一名旅居杜拜近10年的台灣網友 發文，分享當地置產心得並點名該建案風險；愛莉莎莎隨即現身留言區，逐點回應質疑。

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



網友在文章開頭提醒：「不是每個地方都值得買，也不是每棟房子都像廣告那麼美。」他認為杜拜之所以吸引外國投資人，是因購屋可得永久產權、滿200萬迪拉姆（約台幣1630萬元）即可申請10年黃金簽證，加上租金報酬率動輒6%以上且免個人所得稅。

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然而杜拜房市曾在2014年出現「高點腰斬」，如今預售案集中於2027、2028年交屋，若熱度退潮恐怕「被套住」。他還以自身經驗警告愛莉莎莎買的一套的公司品質參差：「天花板有掉漆、掉塊的情況，廚房櫥櫃會掉下來砸地板（也有砸到人過），屋頂完全不防水，一下人造雨家裡就變水族館，樓梯磁磚走起來啵啵響，感覺裡面是空的。」

文章進一步點出海事城的生活機能問題。原PO稱當地配套薄弱，餐飲業者因租約不續而陸續撤出，「我們在地的杜拜人都不會考慮」，並直言愛莉莎莎買的其中一個預售案「真看不上，就真的一個讓外國人上車的行銷商品」，他總結四點忠告，房市震盪、地段優先、杜拜高溫與交通現實，以及物業管理對租金報酬的關鍵性，提醒杜拜買房不是爽賺捷徑。

面對質疑，愛莉莎莎在留言區說明自己其實買了三案，有兩案均獲好評；爭議最大的案，她坦言早知品牌評價不一，因而特別挑選與全球建築名所合作的專案：「所以這個案子才會還沒開盤只有200戶要賣，結果1400個人下訂金來搶，並且在90分鐘內『銷售一空』。」

至於海事城現階段略顯荒涼的問題，愛莉莎莎表示自己選址關鍵在「政府未來的推動」，海事城被列為沿海重點開發區，價格仍處低位，長線增值空間可期：「看到很多人說我做事都是為了流量，但有人會為了流量，投資三間總價破億，但會賠錢的房子嗎？當然不可能，一定是看好看漲才敢把錢放進去！」

【愛莉莎莎回應全文】

我這次在杜拜買了三間房地產（其中兩間有跟別人合資）

一間是艾靈頓在dmcc 的Mercer house

一間是yas island的aldar x Waldorf

一間是damac 在海事城的跟Chelsea聯名的

前兩個都沒有人攻擊過 都覺得買的好

但很多人對Damac這間有微詞

這裡說明一下我選這間的原因：

的確Damac過去品質餐雌不齊這件事一直有耳聞

因為建案數量多 有好的 有爛的

所以要細看它「配合的建築公司」。

當時我們特別看了這個建案

找來了美國top 300建築公司排名第一的Gensler建築師事務所合作

因此對建築品質就放心了。

所以這個案子才會還沒開盤只有200戶要賣

結果1400個人下訂金來搶，

並且在90分鐘內「銷售一空」。

至於Location:

海事城DMC是目前杜拜沿海線 的確現在還很荒涼

但它是政府未來幾年重點濱海城市規劃區域!

（而且杜拜政府大部分的事都說到做到）

而海事城與目前已經高度發展的

棕櫚島和Marina區域相比

價錢還是「低位 」

因此未來發展起來後，可能增值的空間更大

所以這是我個人選擇投資這裡的原因！

看到很多人說我做事都是為了流量

但有人會為了流量

投資三間總價破億 但會賠錢的房子嗎？

當然不可能

一定是看好看漲才敢把錢放進去！

我想我們對這個建案看法不同的原因在於

你是用它現在的發展狀況評估

但我主要是看「政府未來的推動」，而我認為這就是最大的利多

一個給力、說到做到的政府

讓杜拜過去十幾年，就把沙漠變一線城市了

假如過去我們也用「他只是沙漠」的眼光看杜拜

就錯過了它漲最快的時機

或許我們投資的眼光不一樣

但我也是做好功課

以及投資了很多房地產之後做的決定