破億王道《怪獸8號》突宣布「再2話完結」！　台日韓網友全嚇到

記者張筱涵／綜合報導

以獨特世界觀和熱血怪獸題材迅速累積人氣的日本漫畫《怪獸8號》，自2020年連載以來，一直是少年Jump+平台上的代表作品之一。然而，隨著連載第127話的釋出，作品即將迎來終章的消息在日、韓、台讀者間掀起熱烈討論。

▲《怪獸8號》最新話宣布再2話就完結。（圖／翻攝自jumpplus）



在最新一話（127話）的最後一頁，《怪獸8號》官方突如其來地宣布：「距離最終回還剩2話！下次更新日期為6月20日（星期五）」，意味著這部曾創下觀看數破億、累積發行量超過1000萬本的超人氣作品，即將在第129話劃下句點。突如其來的完結訊息不僅震驚日本讀者，也迅速傳到南韓和台灣的論壇，引發熱議。

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日本網友紛紛留言表示不捨與錯愕，「《怪獸8號》真的就是一直在跟杏鮑菇打架然後結束了哈哈哈」、「素材是好的」、「最終回…嗯…」、「戰鬥模式太重複，大家都變成黑粉了，作者可能也很辛苦，Jump那邊也可能是覺得沒變化而放棄」、「看到『距離最終回還剩2話』反而鬆了一口氣」。

▲日網友反應。（圖／翻攝自X）



南韓網友們則是相當驚訝，有人難以置信地連發數個「咦？」「什麼？」，其他留言也都覺得過於突然，「不是吧？因為覺得離完結還很遠就先屯著沒看，結果？」、「該不會是連載被腰斬了吧？」、「老實說，前期劇情展開得太快了吧？就算有伏筆也撐不了那麼久，難怪會這樣發展」、「該不會是那種剩2話完結，然後突然說是第一部結束第二部開始的套路吧」。

▲南韓網友反應。（圖／翻攝自theqoo）



台灣網友則表示「書名8號，但是讀者的記憶點都是9號」、「怪獸也畫得很爛，打戲也越畫越爛」、「沒哏了，後面都只是看到底還要打多久」、「他的銷量真的是不錯，雖然被罵爆」、「算腰斬嗎？我怎麼感覺已經硬拖很久了」。

▲台網友反應。（圖／翻攝自PTT）



另外，《怪獸8號》第二季動畫日前宣布將在 7 月 19 日開播，並曝光了相關主視覺。

▲《怪獸8號》動畫第二季主視覺海報。（圖／翻攝自X）