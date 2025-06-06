ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

小賈斯汀欠鉅債「沒簽婚前協議」
3點地雷讓你變「萬年單身」
啦啦隊檸檬生日釣出派翠克
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

饅頭媽 孫生 阿喜 檸檬 派翠克 朴竣輝 小賈斯汀 慈惠

快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明：「她無辜勿錯傷好人」

記者葉文正／台北報導

擁有45萬粉絲追蹤的網紅「饅頭媽」（林榆芯）無端捲入感情風波，網路上關於其「介入他人感情、成為小三」的傳聞甚囂塵上。然而，當事男方張嘉哲今（6）日透過律師正式發表聲明，鄭重澄清：「此次事件完全由我個人感情處理不當所致，饅頭媽並不知情，也從未介入他人感情，她是無辜的。」

▲▼饅頭媽。（圖／翻攝自IG）

▲「饅頭媽」捲小三疑雲。（圖／翻攝自IG）

還原整起事件，日前有網友跑到饅頭媽的IG直播留言對質「可以詢問一下為什麼你新男友是跟別人同款男友」，掀起廣大網友吃瓜討論，饅頭媽一度被質疑「知三當三」，但正宮後續表示饅頭媽是「在不知情下介入」，幫忙饅頭媽澄清，「她不知道男方是有女友的，所以此事饅頭媽不知情。」並刪除相關貼文，但爭議仍持續延燒也讓她再度陷入小三疑雲。

▲與饅頭媽傳緋聞的張嘉哲發出聲明。（圖／張嘉哲提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲饅頭媽身陷風暴。（圖／張嘉哲提供）

在釐清真相後，正宮則強調自己僅針對男方，對於其他留言不再做出任何回應。至於饅頭媽本人，則是在這兩天享受豪華的生日派對，人脈甚廣的她，不斷在IG限動貼出好友們的合照與祝福，今男方發出聲明負責，算是還她一個公道，讓饅頭媽在長尾巴之際，對無端事件有個完美結局！

▲與饅頭媽傳緋聞的張嘉哲發出聲明。（圖／張嘉哲提供）

▲張嘉哲發出聲明。（圖／張嘉哲提供）

張嘉哲在聲明中強調，網路與媒體對饅頭媽的指控純屬誤傳與過度揣測，已嚴重影響她的工作與生活。他懇請外界停止無端指責與攻擊，並指出：「正如前任在 IG 限時動態所言，她是無辜的。請社會大眾明辨是非，不要因謠言錯傷無辜。」

▲與饅頭媽傳緋聞的張嘉哲發出聲明。（圖／張嘉哲提供）

▲饅頭媽陷低潮。（圖／張嘉哲提供）

本次風波再度突顯網紅作為公眾人物，面對私領域議題時所承受的壓力與檢視。儘管饅頭媽未曾公開回應，但她仍持續以正面態度面對網路輿論，在內容創作上保持專業，並未有情緒性發言。其身邊友人透露，饅頭媽近來精神狀況明顯低落，親友為她慶生「沖喜」，但據悉有多場商業合作暫緩，工作收到影響。

▲與饅頭媽傳緋聞的張嘉哲發出聲明。（圖／張嘉哲提供）

▲張嘉哲前任也發限動澄清澄清。（圖／張嘉哲提供）

針對事件所引發的網路攻擊，張嘉哲已正式委託蔡惠琪律師處理後續法律事宜，並嚴正表示：「對於蓄意散播不實內容者，將依法保留追究法律責任的權利。」

「饅頭媽」時常在社群分享親子生活、美妝、時尚穿搭與代購資訊，逐漸累積許多粉絲，不只如此，身兼多職的她還斜槓不少副業，包括保養品、美食及美容等事業。身為單親媽媽，她常在社群分享與孩子的互動日常。面對突如其來的輿論風暴，她選擇沉默，是為保護自己，也避免情緒升高造成更多誤解。

此次風波應以事實為本，回歸理性與同理。無論是當事人或旁觀者，都值得社會給予基本的尊重與理解。輿論的力量不該成為傷人的武器，而應是推動真相與正義的助力。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

饅頭媽

推薦閱讀

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

1小時前

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻：回頭看啊

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻：回頭看啊

4小時前

讓男優都頭痛！　AV魔女太猛「全身瘀青還喊爽」：對方不動也能嗨

讓男優都頭痛！　AV魔女太猛「全身瘀青還喊爽」：對方不動也能嗨

17小時前

饅頭媽陷小三疑雲！　後媽「戲說一姐」PO黑底白字：就是渣男

饅頭媽陷小三疑雲！　後媽「戲說一姐」PO黑底白字：就是渣男

5小時前

快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明：「她無辜勿錯傷好人」

快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明：「她無辜勿錯傷好人」

2小時前

孫生涉性侵50萬交保　IG曬喝酒照嘆「終於知道自己是怎樣的人」

孫生涉性侵50萬交保　IG曬喝酒照嘆「終於知道自己是怎樣的人」

13小時前

黃安證實已出家！夢見「參加自己喪禮」隔天參拜菩薩：之後好好做人

黃安證實已出家！夢見「參加自己喪禮」隔天參拜菩薩：之後好好做人

1小時前

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值

6/4 18:30

AKIRA放浪兄弟震撼彈！　2人氣男神宣布停止活動…辭退巨蛋巡演

AKIRA放浪兄弟震撼彈！　2人氣男神宣布停止活動…辭退巨蛋巡演

6小時前

32歲韓男星即將結婚「遭未婚妻抓包勾搭小三」　只穿內褲下跪⋯抓姦現場瘋傳

32歲韓男星即將結婚「遭未婚妻抓包勾搭小三」　只穿內褲下跪⋯抓姦現場瘋傳

6/5 12:42

饅頭媽懶理當小三風波！　照辦生日趴當眾高喊「我問心無愧」

饅頭媽懶理當小三風波！　照辦生日趴當眾高喊「我問心無愧」

15小時前

阿喜穿緊身洋裝錄影激辣　「一轉側面S曲線」全看光

阿喜穿緊身洋裝錄影激辣　「一轉側面S曲線」全看光

14小時前

熱門影音

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD

料理狂人巧遇安成宰　網友：好像我休假遇到主管XD
秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
吳彥祖現身Stray Kids演唱會！　陪11歲愛女追星…一臉淡定XD

吳彥祖現身Stray Kids演唱會！　陪11歲愛女追星…一臉淡定XD
林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸
11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以
許光漢快問快答！

許光漢快問快答！
《爸爸去哪兒》小泡芙長大了

《爸爸去哪兒》小泡芙長大了
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
Jessi二度道歉「請原諒我，我錯了」　遭嗆「吃藥去死」崩潰：拜託停止

Jessi二度道歉「請原諒我，我錯了」　遭嗆「吃藥去死」崩潰：拜託停止

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

這些漫威英雄「沒有超能力」　不是超人！照樣能拯救世界

這些漫威英雄「沒有超能力」　不是超人！照樣能拯救世界

趙露思見小女孩情緒低落　耐心開導：不開心可以找我說

趙露思見小女孩情緒低落　耐心開導：不開心可以找我說

陳淑芳代言內褲性感照OK：怕什麼　每月姐妹聚會「不講話會很快餒」

陳淑芳代言內褲性感照OK：怕什麼　每月姐妹聚會「不講話會很快餒」

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

羅志祥網上K歌遇「南部羅志祥」　曝打戲沒有他...塞紅包硬加XD

羅志祥網上K歌遇「南部羅志祥」　曝打戲沒有他...塞紅包硬加XD

《魔鬼的計謀2》選手戰術遭照抄　獨自奮戰...無奈：他們不再是朋友

《魔鬼的計謀2》選手戰術遭照抄　獨自奮戰...無奈：他們不再是朋友

彭于晏爆和蔡依林復合6年！　工作室闢謠：造成極大困擾

彭于晏爆和蔡依林復合6年！　工作室闢謠：造成極大困擾

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

敖犬不准老婆「穿瑜珈褲上街」　全因太貼身：形狀都包出來（？）

看更多

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

金高銀日本宣傳電影！　首映會主持人竟是「超人氣的她」全場驚呆

37分鐘前1

ELKIE「一氧化碳中毒驚險送醫」報平安！　新歌MV有驚喜「好友都到了」

47分鐘前0

3歲兒指神桌喊「阿祖在動」模仿走路姿勢！玉兔嚇傻：到底在哪學會

50分鐘前0

朵拉夜市招待韓團涼一下　威廉正式離開《食尚玩家》

1小時前1

李茂珍尷尬被趕下台遭霸凌狠嗆：在幹嘛啊？　主辦惡劣態度全場怒了

1小時前10

蔡依林MV挑戰6角色！　「貼身洋裝全是破洞」被猛男包圍…激情畫面曝

1小時前1

74歲張紀中遭前妻控2大罪！怒斥「離婚9年糾纏不休」：守護現有家庭

1小時前3446

黃安證實已出家！夢見「參加自己喪禮」隔天參拜菩薩：之後好好做人

1小時前0

曾被公司嫌醜　陳瑾緗赴韓修臉變超正小姐姐

1小時前2

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

讀者迴響

熱門新聞

  1. 29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信
    1小時前2
  2. YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻：回頭看啊
    4小時前248
  3. 讓男優都頭痛！　AV魔女太猛「全身瘀青還喊爽」：對方不動也能嗨
    17小時前3210
  4. 饅頭媽陷小三疑雲！　後媽「戲說一姐」PO黑底白字：就是渣男
    5小時前44
  5. 快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明：「她無辜勿錯傷好人」
    2小時前46
  6. 孫生涉性侵50萬交保　IG曬喝酒照嘆「終於知道自己是怎樣的人」
    13小時前1622
  7. 黃安證實已出家！夢見「參加自己喪禮」隔天參拜菩薩：之後好好做人
    1小時前6443
  8. 王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！　見她上台領獎：一切都值
    6/4 18:30349
  9. AKIRA放浪兄弟震撼彈！　2人氣男神宣布停止活動…辭退巨蛋巡演
    6小時前84
  10. 32歲韓男星即將結婚「遭未婚妻抓包勾搭小三」　只穿內褲下跪⋯抓姦現場瘋傳
    6/5 12:42229
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合