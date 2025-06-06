快訊／饅頭媽深陷情感風波　男方發聲明：「她無辜勿錯傷好人」

記者葉文正／台北報導



擁有45萬粉絲追蹤的網紅「饅頭媽」（林榆芯）無端捲入感情風波，網路上關於其「介入他人感情、成為小三」的傳聞甚囂塵上。然而，當事男方張嘉哲今（6）日透過律師正式發表聲明，鄭重澄清：「此次事件完全由我個人感情處理不當所致，饅頭媽並不知情，也從未介入他人感情，她是無辜的。」

▲「饅頭媽」捲小三疑雲。（圖／翻攝自IG）

還原整起事件，日前有網友跑到饅頭媽的IG直播留言對質「可以詢問一下為什麼你新男友是跟別人同款男友」，掀起廣大網友吃瓜討論，饅頭媽一度被質疑「知三當三」，但正宮後續表示饅頭媽是「在不知情下介入」，幫忙饅頭媽澄清，「她不知道男方是有女友的，所以此事饅頭媽不知情。」並刪除相關貼文，但爭議仍持續延燒也讓她再度陷入小三疑雲。

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▲饅頭媽身陷風暴。（圖／張嘉哲提供）

在釐清真相後，正宮則強調自己僅針對男方，對於其他留言不再做出任何回應。至於饅頭媽本人，則是在這兩天享受豪華的生日派對，人脈甚廣的她，不斷在IG限動貼出好友們的合照與祝福，今男方發出聲明負責，算是還她一個公道，讓饅頭媽在長尾巴之際，對無端事件有個完美結局！

▲張嘉哲發出聲明。（圖／張嘉哲提供）



張嘉哲在聲明中強調，網路與媒體對饅頭媽的指控純屬誤傳與過度揣測，已嚴重影響她的工作與生活。他懇請外界停止無端指責與攻擊，並指出：「正如前任在 IG 限時動態所言，她是無辜的。請社會大眾明辨是非，不要因謠言錯傷無辜。」

▲饅頭媽陷低潮。（圖／張嘉哲提供）



本次風波再度突顯網紅作為公眾人物，面對私領域議題時所承受的壓力與檢視。儘管饅頭媽未曾公開回應，但她仍持續以正面態度面對網路輿論，在內容創作上保持專業，並未有情緒性發言。其身邊友人透露，饅頭媽近來精神狀況明顯低落，親友為她慶生「沖喜」，但據悉有多場商業合作暫緩，工作收到影響。

▲張嘉哲前任也發限動澄清澄清。（圖／張嘉哲提供）



針對事件所引發的網路攻擊，張嘉哲已正式委託蔡惠琪律師處理後續法律事宜，並嚴正表示：「對於蓄意散播不實內容者，將依法保留追究法律責任的權利。」

「饅頭媽」時常在社群分享親子生活、美妝、時尚穿搭與代購資訊，逐漸累積許多粉絲，不只如此，身兼多職的她還斜槓不少副業，包括保養品、美食及美容等事業。身為單親媽媽，她常在社群分享與孩子的互動日常。面對突如其來的輿論風暴，她選擇沉默，是為保護自己，也避免情緒升高造成更多誤解。



此次風波應以事實為本，回歸理性與同理。無論是當事人或旁觀者，都值得社會給予基本的尊重與理解。輿論的力量不該成為傷人的武器，而應是推動真相與正義的助力。