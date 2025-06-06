曾被公司嫌醜　陳瑾緗赴韓修臉變超正小姐姐

▲陳瑾湘去年飛韓國修臉，陸續作了雙眼皮及隆鼻手術，變超正小姐姐。（圖／翻拍自Allyson IG）

圖文／鏡週刊

曾是唱片公司力捧新星的陳瑾緗，出道夢想一度幻滅，如今靠一條手作串珠項鍊擺脫無唱片可發時期的落魄人生。她與經紀人合作創立的手作品牌Pupubling，靠小資女孩的支持，逐步累積營收，如今不僅月收破十萬，更被百貨公司與電商平台青睞。歌手夢她也始終沒放棄，甚至赴韓「修臉」備戰。

嘻哈歌手陳瑾緗是20歲參加嘻哈歌曲比賽，被熊仔當時的經紀人張恒琪看上，帶她北上出道，簽約索尼唱片。「很多人羨慕我跟SONY簽約，我自己也以為我跟那麼大的唱片公司簽約，就可以變成蔡依林。」發第一張專輯時，唱片公司還請來大咖孫淑媚站台，設計了「撞臉孫淑媚」的哏，「結果淑媚姐看起來還比我年輕！」張恒琪忍不住爆料：「妳剛簽約時，唱片公司還問說要不要先去整容一下哩。」

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▲陳瑾緗2020年推出個人首張專輯，當時還是扁鼻、鳳眼的她其實滿有特色。（圖／本刊資料照）

雖然被嫌醜，但陳瑾緗說，她可是從小就立志變成大美女。「我從小就很愛漂亮，很愛打扮，幻想自己是大明星。」她說她的變美之路從來不是因為別人的眼光，完全是為自己。

▲陳瑾緗與韓國醫美診所合作，要在IG分享整個變身過程。（圖／翻拍自Allyson IG）

去年，有韓國醫美診所主動邀約，問她願不願意去韓國變臉。「可能是覺得我滿醜，就主動邀約。現在回想，他們好像有點沒禮貌，哈哈哈。」她自嘲說。陳瑾緗動了雙眼皮及隆鼻手術。「因為我們有談合作，所以沒有收費，但是要分享過程。」



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