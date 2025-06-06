IG曬完遺書消失2週！《Heart Signal3》女星「懷孕被男友告」狀態曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

曾參與戀愛實境秀《Heart Signal 3》的徐敏在（現改名徐恩祐），上個月宣佈懷孕並控訴男友搞失聯，但隨即被對方提告反控跟蹤，讓她在IG崩潰向男友喊話，更公開了自己的遺書照。至今已經超過2週未再更新動態的她，狀態讓不少網友擔心，對此她的律師昨（5日）透露了她目前的情況。

▲徐敏在2週前在IG曬出遺書，至今未再更新動態。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）



綜合韓媒報導，徐敏在的律師昨日談到她的近況，透露近期因為跟蹤案件有時會跟她聯繫，「（徐敏在）健康狀況沒有什麼特別的問題」。回顧這起事件，徐敏在上個月初突然在IG曬出胎兒超音波照，寫下「恭喜你當爸爸了」，並公開與男友的合照，以及對方的名字、年齡、就讀的大學等資訊。

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徐敏在也曬出與男友的私訊紀錄，控訴對方在她懷孕後搞失聯，紀錄中可見她哀求對方：「我只能去學校或公司找你了，拜託不要讓我走到那一步。」不過被對方回應「不要來找我」。隨後徐敏在再度發文，透露自己被男友提告跟蹤，希望廣大網友幫幫她。

▲徐敏在控訴男友在她懷孕後斷聯。（圖／翻攝自Instagram／seominjae_71）



時隔2週後，徐敏在上月17日突然公開自己的遺書，並將內容打碼遮住。她崩潰表示：「精神上和身體上最辛苦的是誰呢？是懷著孩子卻獨自掙扎的人嗎？」同時向男友喊話：「如果你還有一點點良心，請聯繫我。我每天都因為身體不適和心理壓力感到崩潰，但為了孩子我努力撐下去。」貼文一出引發外界擔憂。

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