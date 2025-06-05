aespa遭Deepfake性騷擾、造謠！　SM怒提告「判有期徒刑」超痛快

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團aespa出道5年以來，每每推出專輯都席捲榜單，成為新一代女團中的頂流代表，然而人紅是非多，網路上也有許多針對她們的謠言、攻擊言論，對此，經紀公司SM娛樂選擇強硬回擊，蒐證後向法院提告，5日，公司也正式對外更新訴訟的最新發展。

▲造謠、攻擊aespa的網友，部分已經被判刑。（圖／翻攝自aespa官方Instagram）

SM娛樂5日對外發表聲明，表示：「我們針對旗下藝人aespa所遭受的惡意貼文與留言、Deepfake（深偽技術）內容、照片或影片合成，以及透過文字所造成的名譽毀損、侮辱與性騷擾等情況，已啟動法律程序並公布最新進度。」並進一步指出，透過粉絲檢舉與公司內部的監控蒐集證據，並以侮辱、名譽毀損及虛構影像散播等嫌疑提出正式告訴，證實目前案件已進入法律程序。

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▲SM娛樂5日發出公告。（圖／翻攝自韓網）

公司強調：「針對透過個人SNS帳號或其他網路社群平台，對aespa成員進行惡意攻擊、散播假消息、性騷擾、侮辱、嘲諷等行為，我們已蒐集到大量證據資料。」未來也會持續加強監控，以保護藝人權益。目前，部分進行中案件被告，已經被判處有期徒刑三年、緩刑五年或罰金等，聲明最後呼籲大眾切勿直接、間接參與任何類似的違法行為。

aespa即將於6月27日發行全新單曲〈Dirty Work〉，睽違半年多，正式展開回歸活動，繼去年底的〈Whiplash〉掀起風潮後，不少歌迷相當期待這次的新歌。