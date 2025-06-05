羅志祥過招詠春第七代傳人　「武」、「舞」文化交流激發靈感

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥日前受邀前往福州，參加5月30日至6月2日舉辦的「武俠百年特展」。此次活動以文學為主軸，結合小說展映、影視資料、經典人物巡遊與主題互動遊戲等形式，全面呈現百年武俠文化發展軌跡，吸引大批觀眾走進江湖世界，感受濃厚的文化魅力。

▲羅志祥受邀至福州的「武俠百年特展」擔任壓軸演出 。（圖／無惧國際娛樂提供）

壓軸登場的羅志祥，以一連串代表作炒熱現場氣氛，包括〈精武門〉、〈戀愛達人〉、〈舞狀元〉、〈愛瘋頭〉、〈鬧翻天〉等經典舞曲，在燈光節奏交錯下打造一場視覺與聽覺兼具的演出。舞台風格多變、節奏明快，讓觀眾情緒高漲，成為特展閉幕夜最閃耀的高潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動最後，主辦單位安排詠春拳第七代傳人鄭忠大師與羅志祥進行「武」與「舞」的即興交流。羅志祥親身體驗詠春拳的基本招式，鄭大師則學習〈舞狀元〉中的經典動作，兩人互動熱絡、笑聲不斷，交流結束時互贈心意，鄭大師送上墨寶「武舞一家」，羅志祥則以台灣名茶回禮，展現誠意與敬意，更表示這次活動讓他多了更多靈感。

▲▼羅志祥體驗在地風土民情。（圖／無惧國際娛樂提供）

除了演出行程，羅志祥也趁空品味在地文化，親訪老字號「同利肉燕」體驗手工製作，品嘗福州道地小吃魚丸與肉燕；還參觀「福州茉莉花茶文化館」，感受茶藝之美，也特地在人氣景點「愛心樹」前合影留念，為這趟充滿文化交流的行程畫下圓滿句點。