50歲徐若瑄抗癌成功美成這樣超凍齡！　自曝手術後「最大改變」

記者蔡琛儀／台北報導

凍齡女神徐若瑄5日出席口腔護理用品代言記者會，她去年罹患甲狀腺癌，事後透過手術治療，目前恢復良好，但每半年都要做追蹤檢查，日前才剛檢查完，狀況良好，笑說甲狀腺指數很正常，不用忌口也不用吃西藥，還自曝手術過後唱歌變得更好聽。

▲▼徐若瑄美美現身。（圖／記者湯興漢攝）

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徐若瑄說，當初手術兩個月後，就陸續參加多場演出，「我發現已經沒辦法用以前的方式唱歌，唱歌老師就說因為喉嚨肌群改變，所以每首都重新找發聲位置。」這次她為了代言品牌創作歌曲〈我的獨白〉，她坦言這首歌也藏著她對生活的思索，像是每天刷牙成了一種儀式感：「提醒自己要慢下來，至少那幾分鐘是我的me time。」

她坦言，照顧孩子確實很難有me time，談到育兒，徐若瑄兒子Dolton目前小學四年級，至今還是沒有手機，「我能撐多久就撐多久，最好國二再給，真的要給就給一般手機。」但他平常也會用iPad，徐若瑄規定一天只能用兩次，每次45分鐘，「後來覺得這樣反而太限制，假日要帶他出去，他都會一直問什麼時候要回家，想要玩iPad。」因此她正思考彈性規範的可能。

▲▼徐若瑄認為刷牙是自己難得的「me time」。（圖／記者湯興漢攝）

而Dolton現在也受到她去年主演的電影《乒乓男孩》影響，徹底迷上打桌球，目標是打進校隊，徐若瑄笑說，已經做好心理準備未來要陪兒子到處去比賽。至於她自己的計畫，則透露下半年將拍戲，戲劇與電影都有，且角色還是她過去從未探索過的全新領域。