松隆子老公過世心碎！穿越時空虐戀　《跨越時空的初吻》票房破28億

記者吳睿慈／綜合報導

由《花束般的戀愛》編劇坂元裕二與《LAST MILE：全面引爆》導演塚原亞由子攜手打造的愛情電影《跨越時空的初吻（暫譯）》，在日本票房突破28.2億日圓，累積觀影人數超過197萬人。感人劇情深深打動觀眾，獲得4星好評推薦。電影集結松隆子、松村北斗、吉岡里帆、森七菜、中川雅也等實力派演員，精湛演出掀起觀影熱潮。

▲松隆子在片中《跨越時空的初吻》因老公過世，意外穿越時光愛上年輕時的老公希望拯救對方。（圖／車庫娛樂提供）



電影講述女主角神奈（松隆子 飾）因丈夫駈（松村北斗 飾）意外過世而心碎不已，卻在命運安排下獲得穿越時空的能力，重返兩人相識前的時空，再度愛上年輕的駈。為挽回命運，她決心拯救丈夫免於15年後的死亡。這部作品是松隆子與坂元裕二第四度合作，也是兩人首次於電影合作，兩位演員跨齡詮釋角色，不借助CG特效，全憑演技自然呈現，令人驚艷。

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▲松村北斗飾演松隆子老公。（圖／車庫娛樂提供）



「SixTONES」成員松村北斗憑《長夜盡頭的微光》聲勢高漲，此次在《跨越時空的初吻》中再度展現實力。他聲音隨角色年齡自然轉變，甚至讓自己都誤以為後製處理過。松村表示，多虧松隆子前輩的帶領及導演指導，才能詮釋出角色40多歲的細膩感受，讓他在觀賞完成品時鬆了口氣。

▲《跨越時空的初吻》即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）



坂元裕二分享創作理念時表示：「想創作一部讓人一輩子難忘的電影。」透過中年夫妻婚姻倦怠與時空交錯的情感設計，他提出「外遇與夫妻之愛的界線」這一值得玩味的命題。他相信，不論是熱戀、渴望戀愛或旁觀他人戀情的觀眾，都能在這部電影中找到心動的瞬間。催淚愛情鉅獻《跨越時空的初吻》近期全台感動上映。