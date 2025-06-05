與劉詩詩頻傳離婚！　吳奇隆公開現身「細節被抓包」洩婚姻現況

記者劉宛欣／綜合報導

吳奇隆近年不斷傳出與老婆劉詩詩離婚，最新一次引起討論在5月，雙方對外界揣測沒有多加回應，對比過去每次有消息傳出，就火速出面否認的做法，讓傳聞可信度提高不少。然而，近日吳奇隆在錄製節目《隆邢天下》時，被多名網友偶遇並拍下現場影片，眼尖網友發現他的左手無名指，仍佩戴著婚戒，疑似間接打破婚變傳聞。

▲吳奇隆、劉詩詩頻傳婚變。（圖／翻攝自微博）

自2024年起，吳奇隆與劉詩詩的婚姻狀況因多項跡象，頻繁被外界揣測，尤其兩人自2019年後，在公開場合幾乎無互動，甚至未公開慶祝十週年結婚紀念日，此外，雙方共同持股的公司也於去年註銷，劉詩詩更於2025年轉讓股份，徹底退出，外界解讀為財產分割的前兆。因而，此次吳奇隆在公開場合戴著婚戒，被部分網友解讀為對流言的間接回應，甚至調侃「行走的狗糧發放機」。

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▲吳奇隆被發現戴著婚戒錄節目。（圖／翻攝自微博）

另一方面，也有粉絲發現，劉詩詩近年公開現身鮮少戴著婚戒，也刪除了部分跟吳奇隆相關的貼文，反觀吳奇隆至今仍持續公開佩戴婚戒，種種跡象使得外界對兩人婚姻現狀的猜測愈加熱烈。針對婚變傳聞，吳奇隆的母親多次公開否認，強調兩人關係良好。不過也有業界人士低調表示，明星夫妻婚姻狀況牽涉工作合約，因此大多會選擇低調處理。