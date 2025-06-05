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陳怡蓉6歲女兒「柔術壓制對手」連自己都怕！　媽調侃：有雙重人格

記者顧齊祐／綜合報導

藝人陳怡蓉自2016年與醫美名醫薛博仁結婚後，育有一位可愛女兒Bambi，常透過社群平台分享家庭生活。近日，她公開了一段Bambi參加柔術比賽的影片，6歲的Bambi雖然身材矮小，但展現非凡的柔術實力，成功壓制對手並贏得比賽。賽後，Bambi看著自己的比賽畫面，還用娃娃音笑說：「連我自己都害怕我自己了！」

▲陳怡蓉在社群公開女兒柔術比賽的片段。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉的官方FB）

▲陳怡蓉在社群公開女兒柔術比賽的片段。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉的官方FB）

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陳怡蓉透露，Bambi學習柔術已有一至兩年，這次終於迎來實戰考驗。比賽當天，陳怡蓉看到對手比女兒高出一顆頭，心中不免擔憂並未對結果抱太大期待。Bambi甚至提前為自己找好台階，笑說：「待會我輸了就一直笑！」然而，隨著比賽開始，Bambi迅速出擊，成功壓制對手，場邊觀眾也驚呼「粉紅妹妹好兇」，而陳怡蓉也被女兒的表現驚呆。最終，Bambi以亮眼的表現奪冠，超乎所有人期待。

▲陳怡蓉女兒（粉）比賽展現驚人實力，一路壓制對手。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉的官方FB）

▲陳怡蓉女兒（粉）比賽展現驚人實力，一路壓制對手。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉的官方FB）

賽後，Bambi向媽媽透露，自己在贏得比賽時有刻意忍住不笑，怕會被對手討厭，陳怡蓉幽默回應：「哇嗚，您還怪貼心的勒。」她也透露，讓女兒學柔術的初衷是希望消耗她的過剩精力，同時提升防身能力。她坦言：「她總會有長大的一天，我們不能時時刻刻在她身邊，所以增強她的防禦係數刻不容緩啊。」

▲陳怡蓉分享女兒參加柔術比賽的趣事。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉的官方FB）

▲陳怡蓉分享女兒參加柔術比賽的趣事。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉的官方FB）

回到家後，母女倆一起觀看比賽影片進行檢討，Bambi還躲在媽媽背後，用娃娃音說：「我覺得我好可怕喔，連我自己都害怕我自己了！」陳怡蓉在心中打趣：「您這樣我才害怕吧。」她還逗趣地調侃女兒是否有雙重人格，並笑說：「爸爸以後就交給您處理囉。」影片曝光後，網友紛紛留言盛讚Bambi既可愛又有實力，展現超齡的驚艷表現，讓人忍不住為她喝采。

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