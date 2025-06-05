ARMY等了2年！　BTS 6月將全員退伍

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣天團防彈少年團（BTS）即將迎來全員退伍時刻，自2022年12月由成員Jin率先入伍後，團體進入長達近2年的「軍白期」。根據最新進度，繼Jin與J-Hope退伍後，其餘5名成員也將於6月內陸續退伍，最快年底有望以完整體重啟活動，引發全球粉絲期待。

▲防彈少年團6月全員退伍。（圖／翻攝自FACEBOOK／BTS (방탄소년단)）



據韓媒《STARTODAY》報導，V與隊長RM將於6月10日退伍，Jimin與柾國緊接著於11日退伍，SUGA則於22日完成替代役服務。V目前在江原道春川的陸軍第2軍團直屬軍事警察特任隊服役，RM則於陸軍第15步兵師軍樂隊服役；Jimin與Jungkook在京畿道漣川的第5師團服役，SUGA則以社會服務要員身分服勤。

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成員們也陸續在社群平台上表達退伍在即的心情。RM於5月在個人帳號發布倒數訊息，寫下「距離末年兵退伍還有30天」；V則在6月1日貼出寫有「兵長，Elio D-9」的畫面，透露即將退伍的激動心情。

隨著全員成為「軍退偶像」，BTS完整體活動備受矚目。所屬公司HYBE曾於先前表態，「希望2025年能看到BTS完整體的活動」，因此外界推測最快年底，最遲明年上半年，BTS將推出全新專輯重啟團體活動。

目前適逢BTS出道12週年，官方於6月1日起舉行年度慶典「BTS FESTA」，主打活動將於6月13至14日在京畿道高陽市KINTEX登場。由於屆時除SUGA外全員退伍，是否會驚喜現身或舉辦特殊活動備受關注。

此外，J-Hope的安可演唱會《HOPE ON THE STAGE FINAL》將於6月13、14日在高陽綜合運動場主場舉行，Jin的《#RUNSEOKJIN_EP.TOUR》也將於6月28、29日在該場地輔助場舉辦，其他成員是否會參與也引發粉絲高度期待。隨著退伍計畫進入倒數，全球ARMY正熱切期盼BTS完整體的再次合體時刻。