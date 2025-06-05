林襄交3任男友、當過聖母！被問「一夜情過嗎」　Melody：妳好誠實

記者劉宜庭／綜合報導

啦啦隊女神林襄外型甜美，近日錄影聊起自己的感情觀與過往戀愛經歷，不僅自曝交過3任男友，還坦言曾有「聖母情結」，甚至在鏡頭前被問到「有沒有一夜情」時也毫不避諱，直接搖頭否認。

▲林襄大方分享感情經驗。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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林襄在節目單元中擔任「愛情公道伯」，自認能夠站在男女雙方的立場思考感情問題。談到交往經驗，她大方回答交過3任男友，被沈玉琳追問「有一夜情過嗎」，她則是搖頭，對於感情經歷全盤托出的舉動，讓Melody驚呼「妳好誠實喔！」

▲Melody讚林襄好誠實。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



談到自己過去的戀情，林襄表示：「其實我的感情狀況都真的是壓垮最後一個…就是最後一根稻草，直接離開。」即便兩人關係早已有裂痕，她仍會努力忍耐，但只要一到臨界點，就會果斷結束關係，從不回頭，「我沒有跟任何一個男朋友是復合的關係。」

林襄表示，分手後就會與對方全面斷聯，「我就是趕快逃，然後什麼都封鎖，就再也看不到他。」在節目上，其他來賓分享自己有「聖母情結」，總覺得能夠改變另一半，她聽完深有同感，也坦言自己曾經就是那樣的人，「覺得我好像是最特別的一個」。此外，被問及是否曾遇過男友借錢，她大方承認「有，但不是同一個」，也側面透露感情世界曾有不少波折。

▲林襄擁有亮眼外型，被外界譽為啦啦隊女神。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）