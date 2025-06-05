泱泱「上下都露」義大利喝喜酒！解放一字領…開高衩好身材被看光

記者潘慧中／綜合報導

泱泱（吳泱潾）當年因成為《木曜4超玩》的主持群，就此在台灣打開知名度。平常工作忙碌的她，仍不時會與粉絲分享生活點滴，最近便在社群網站上傳了在義大利喝喜酒的照片，漂亮到至今已吸引2.4萬人按讚。

▲泱泱去義大利參加婚禮。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



照片中，可以看到泱泱紮起頭髮，化上精緻妝容，身穿黑色長禮服，相當映襯她的白皙膚色，一字領剪裁完美襯托出性感的肩頸線條，裙襬開高衩的設計更是畫龍點睛，若隱若現出美腿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泱泱穿得性感又不失優雅。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



參加婚禮的日子正值台灣的端午連假，泱泱透露這是第一次飛去義大利參加朋友的古堡婚禮，「感受滿滿的幸福和陽光」，雖然來不及吃粽子，但她在當地「先把義大利餃當粽子吃了」。

▲泱泱擁有穠纖合度的體態。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



事實上，大食量的泱泱每次聚餐或錄製節目時，通常都不太忌口，非常愛喝手搖飲的她曾經1天喝2杯珍珠奶茶。但若下定決心減肥，她便會調整飲食習慣，除了戒喝含糖飲料，她還遵守了教練建議的「少量多餐」和「少油、少鹽、無糖」2大原則，並搭配有氧運動和重訓。