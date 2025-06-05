陳子玄再婚圈外人「曬恩愛被唱衰」　霸氣反擊：不喜歡請繞道！

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星陳子玄2023年宣布再婚圈外人江國瑋，婚後不時會透過社群分享生活點滴的她，今（5）日在IG限動發文透露，每當自己PO出與老公的照片，總會引來兩極反應。為此，她直言：「如果你不喜歡我的PO文麻煩請繞道喔！也希望大家能用健康正面的心態來看待每一件事情呦。」

▲陳子玄2023年再婚圈外人江國瑋。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）

談到每次在社群分享與老公的照片，陳子玄透露雖然有網友真誠送上祝福，但也出現酸民留下負面評論，「我知道真心祝福的人也很多，但批評的聲浪也不少。」她提到，部分網友常用一些負面、消極的心態說一些過去、未來，甚至放大比較或唱衰她的婚姻。為此，陳子玄反問：「那些無法改變或是還未發生的事情，到底有什麼意義呢？」

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▲陳子玄PO與老公的照片引來酸民。（圖／翻攝自Instagram／larachen1124）

最後，陳子玄在文末向酸民喊話：「如果你不喜歡我的PO文麻煩請繞道喔！！」並坦言期盼世界多些善意：「也希望大家能用健康正面的心態來看待每一件事情呦。」事實上，陳子玄2019年和陳建隆離婚後，時常透過社群分享生活點滴，後來更在2023年11月驚喜曬出唯美婚紗照，正式宣布與當時才交往半年的江國瑋完成結婚登記，消息曝光後，喜獲一票祝福。