人氣漫畫家織織曝16年情變關鍵！賴賴「約會1細節超NG」 嘆：早該察覺

記者潘慧中／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和交往16年的賴賴分手後，除了會將過往的感情生活畫進漫畫，也不時對Threads感情類的貼文有感而發。她4日便感慨地說：「通常微不足道的小事就是觀察對方想法的關鍵。」

▲織織當初第一次約會還不知道賴賴那個舉動是一項警訊。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



織織透露以前和賴賴第一次約會時，她買了一杯聖代，最上方還放了一顆大草莓點綴。正當她思考分食草莓的方式時，「對方一口把它吃掉了。」

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▲織織和賴賴曾交往長達16年。（圖／翻攝自Facebook／賴賴＆織織）



當下，織織不但不太高興，還直言「怎麼沒有問」，結果賴賴先聲稱以為她不吃草莓，接著「又狡辯因為家裡都是男生（哥哥弟弟）所以沒有顧慮別人的習慣。」

▲賴賴完全沒問織織就擅自吃掉草莓。（圖／翻攝自Facebook／賴賴&織織）



如今回想此事，織織笑說：「如果我那時候就察覺不對，後來也不會有這6000天了。」不只這樣，還有過一起住朋友家時，空間已經很小了，賴賴卻獨佔沙發讓她睡軟骨頭，而這些要不是友人跟她說，她都沒發現，「以前到底可以多呆我就問。」

▲賴賴笑說以前的自己好呆。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）