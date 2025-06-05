32歲韓男星即將結婚「遭未婚妻抓包勾搭小三」　只穿內褲下跪⋯抓姦現場瘋傳

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈5日凌晨傳出一件出軌案，一名1993年出生的男演員朴竣輝即將結婚，怎料遭到未婚妻抓包出軌，女方氣到在IG上傳抓姦現場，只見一男一女上半身隨意套上T恤，男生更是下半身只穿著內褲，兩人在鏡頭前下跪道歉，照片雖在10分鐘內遭刪除，但已經被截圖瘋傳，引發韓網吵得沸沸揚揚。

▲男演員朴竣輝即將結婚遭未婚妻抓包勾搭小三，抓姦時「男生下面只穿內褲」現場照瘋傳。（圖／翻攝自韓論壇）



一名音樂劇男星遭爆料出軌，他的IG限時動態於5日凌晨突然貼出多則照片，其中一張是他與一名女性對著鏡頭下跪，兩人表情都很嚴肅，另一則則是他與女性曖昧的對話，字句裡還提到「換個衣服去洗澡」等。最諷刺的是，最後一則是他與未婚妻的請帖，上面曝光的他名字為「朴竣輝（音譯）」。

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▲男演員朴竣輝即將結婚。（圖／翻攝自韓論壇）



據悉，未婚妻抓包出軌現場後，氣到搶走朴男的手機，在他IG上傳了出軌照、與小三的曖昧對話，照片雖然在10分鐘之內緊急下架，但早已被廣大網友截圖瘋傳，論壇更出現「晚上音樂劇界出大事的原因」，暗指音樂劇男演員出軌一事。

▲出軌男與小三5日一起退出音樂劇。（圖／翻攝自推特）



該名音樂劇男星朴竣輝IG現已關閉，由於他參演過許多作品，在音樂劇裡頗有名氣，遭抓姦照曝光後，他於5日緊急退出現在正在參演的音樂劇，但並未說明原因。而他的出軌小三是目前一起合作音樂劇的新人演員，2000年出生長相甜美，也在稍早一併退出作品了。