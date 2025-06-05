太驚喜！周杰倫無預警推出新歌　「即興創作太神」網驚：幸福好突然

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）日前參觀了全球最知名的錄音室—英國倫敦「艾比路」錄音室（Abbey Road Studios），也是傳奇樂團「披頭四」孕育出無數經典歌曲的所在地，經典的專輯《艾比路》過馬路封面就在錄音室前方取景。他更當場信手拈來一段即興鋼琴創作曲，並把片段放上自己IG與大家分享，如今這首歌也確定將於6月6日凌晨0點上架全球各大數位音樂平台。

▲周杰倫無預警推出新歌〈即興曲〉。（圖／杰威爾提供）

這段造訪英國「艾比路」錄音室的內容是周董在錄製實境節目《周遊記》時的精彩邂逅，當時他一進入這間擁有90多年歷史的殿堂級錄音室，就忍不住想要在這偉大的錄音室創作一首曲子，他把杜哥等隨行友人請到音控間後，就在這偌大的錄音室彈奏起來，優美的旋律在周董的指間流瀉，時間彷彿瞬間凝結，一曲彈奏完畢讓在場所有人都為之驚豔，連英國錄音師都說讓他有「飄浮」的感覺。

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周董是一氣呵成地彈奏整首曲子，在錄製節目的同時，錄音室也同步錄下了他彈奏的這段旋律，周杰倫說：「有時候去到一個環境就會有一個氛圍，寫歌就是需要靈感。都去到了Beatles的錄音室，不來一首即興鋼琴創作怎麼行？」

▲▼周杰倫〈即興曲〉在知名的「艾比路」錄音室完成。（圖／杰威爾提供）

周董的最新專輯正在錄製階段，預計將在8月推出，新專輯還未推出就先送給粉絲這首旋律優美的〈即興曲〉，也讓粉絲聽到這首曲子都說是「新專輯推出的前奏」。〈即興曲〉今天已在周杰倫官方YT曝光，無預警的好消息讓粉絲忍不住驚呼：「突然來的幸福好隨意」、「太好聽了」！